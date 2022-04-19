宜蘭漁民捕獲南方澳漁港今年「第一鮪」重達270公斤

宜蘭蘇澳籍漁順吉66號漁船出海捕獲南方澳漁港今年的第一條黒鮪魚，重達270公斤。昨晚漁船進港時，親友燃放鞭炮欣喜迎接，祝賀船長董坤賢拔得「第一鮪」頭籌。

57歲的董坤賢4月16日從南方澳漁港出海2天，就抓到大鮪魚，這也是他從漁30幾年來，人生中第一次捕獲宜蘭南方澳漁港的第一尾黑鮪魚。他說，捕獲的當下只有一個「爽」字可以形容，感謝南方澳池碧宮池府千歲的護佑。

據了解，漁順吉66號漁船是在經度123/59，緯度24/59捕獲這黑鮪魚，船上共有6人作業人員，大家都希望在拍賣會上能賣出一個好價格。