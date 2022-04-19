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宜蘭漁民捕獲南方澳漁港今年「第一鮪」重達270公斤

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭漁民捕獲南方澳漁港今年的「第一鮪」，這條大黑鮪魚重達270公斤。圖/讀者提供
宜蘭漁民捕獲南方澳漁港今年的「第一鮪」，這條大黑鮪魚重達270公斤。圖/讀者提供

宜蘭蘇澳籍漁順吉66號漁船出海捕獲南方澳漁港今年的第一條黒鮪魚，重達270公斤。昨晚漁船進港時，親友燃放鞭炮欣喜迎接，祝賀船長董坤賢拔得「第一鮪」頭籌。

57歲的董坤賢4月16日從南方澳漁港出海2天，就抓到大鮪魚，這也是他從漁30幾年來，人生中第一次捕獲宜蘭南方澳漁港的第一尾黑鮪魚。他說，捕獲的當下只有一個「爽」字可以形容，感謝南方澳池碧宮池府千歲的護佑。

據了解，漁順吉66號漁船是在經度123/59，緯度24/59捕獲這黑鮪魚，船上共有6人作業人員，大家都希望在拍賣會上能賣出一個好價格。

昨晚在漁順吉66號漁船即將入港前，親友早已迫不及待聚集在岸邊，燃放鞭炮與煙火迎接人船進港，今天黑鮪魚亮相，港區充滿喜氣與祝賀聲。

宜蘭漁民捕獲南方澳漁港今年的「第一鮪」，這條大黑鮪魚重達270公斤。圖/讀者提供
宜蘭漁民捕獲南方澳漁港今年的「第一鮪」，這條大黑鮪魚重達270公斤。圖/讀者提供

黑鮪魚 宜蘭 拍賣會

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