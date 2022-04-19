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台東老人會館7月拆改建樂齡大樓 60攤商不知何去何從

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
攤商賣自種的蔬菜、水果，外形奇特，沒有傳統市場上的好看。記者卜敏正／攝影
攤商賣自種的蔬菜、水果，外形奇特，沒有傳統市場上的好看。記者卜敏正／攝影

台東市農產品自產自銷協會近60名攤商，每天清晨5時許帶蔬菜、水果、商品到鯉魚山下、台東縣老人會館前擺攤，提供運動健行下山民眾買菜回家，但老人會館預定今年7月改建「樂齡大樓」，攤商坦言「不知何去何從！」

協會理事長陳進賢表示，協會有60家攤商，在此擺攤至少20年，攤商們聯合向「台東市老人公會」承租場地，擺攤者每天還繳40元清潔費，自凌晨5點起擺攤到9點收攤，再請人協助打掃、清潔環境。

江姓攤商說，這裡環境不錯有水、有廁所，多數人都是退休後種菜、種水果，每天現採現賣，到這裡賣自種蔬果、互動交流，現在也有人批發水果載到這裡賣，「你看那些進口蘋果，台東種不出來啦！」

陳進賢說，日前聽說老人會館6月底要拆除重建，協會成員都問「再來去哪裡擺攤」，多數人覺得現在的環境不錯，希望留在這裡，但也擔心影響工程，至今沒有結論，已請議員幫忙協商。

台東縣議員李建智表示，接到協會反映後看了幾個地點、已有初步規畫，但不宜太早曝光，後續會找縣府相關單位與協會成員協商確認。

台東縣社會處表示，老人會館將改建成樂齡大樓，目前仍在設計規畫，預定7月份發包、2年後完工，完工後內部將有日照中心、公托、長青學苑和文康中心，興建期間 因應施工安全，會館建物及外圍停車場空間都會圍起來，外圍並不適合續擺攤。

協會理事長陳進賢表示，協會攤商在此擺攤至少20年，老人會館如果拆建，大家仍不確定何去何從。記者卜敏正／攝影
協會理事長陳進賢表示，協會攤商在此擺攤至少20年，老人會館如果拆建，大家仍不確定何去何從。記者卜敏正／攝影
攤商賣自種的蔬菜、水果，外形奇特，沒有傳統市場上的好看。記者卜敏正／攝影
攤商賣自種的蔬菜、水果，外形奇特，沒有傳統市場上的好看。記者卜敏正／攝影
台東市農產品自產自銷協會攤商，每天清晨5時許帶著蔬菜、水果商品，到鯉魚山下、台東縣老人會館前擺攤。記者卜敏正／攝影
台東市農產品自產自銷協會攤商，每天清晨5時許帶著蔬菜、水果商品，到鯉魚山下、台東縣老人會館前擺攤。記者卜敏正／攝影
協會江姓攤商表示，這裡許多攤商都是退休人士，擺攤的目的不是賺錢，是交流活動。記者卜敏正／攝影
協會江姓攤商表示，這裡許多攤商都是退休人士，擺攤的目的不是賺錢，是交流活動。記者卜敏正／攝影

台東 工安

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