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花蓮孕婦急產嬰臍帶繞頸 救護員伸援母女均安

中央社 / 花蓮縣18日電

花蓮市一名年約40歲產婦請來助產士在家中生產，不料嬰兒生出後臍帶繞頸且無哭聲及反應，急忙打消防119求救，救護人員到場後協助嬰兒呼吸道暢通，母女均安送醫觀察。

花蓮縣消防局指揮中心昨晚10時許接獲報案，花蓮市一名產婦急產接生，新生女嬰有到院前心肺功能停止（OHCA）情形，立即派遣花蓮分隊出勤3名救護人員前往現場救援。

救護人員到達現場後，為年約40歲產婦產下1名42週女嬰，卻發生助產士無法解決的突發狀況，立即請求指揮中心派遣第二輛救護車、兩名救護人員，協助現場穩定產婦生命徵象。

由於女嬰臍帶繞頸4圈，因此在解除臍帶繞頸後，發現女嬰口鼻吸入大量胎便情形，出生後無哭聲及反應，救護人員立即給予急救，將女嬰用毛巾墊於肩部，讓她呼吸道暢通，並且持續給予氧氣及將口鼻中胎便抽吸出來。

同時立即將女嬰臍帶剪斷，經過約5分鐘急救後，女嬰慢慢恢復紅潤膚色並且有短暫哭聲，隨即送花蓮慈濟醫院交由醫護人員接手。

花蓮分隊高級救護技術員劉冠英接受中央社記者訪問表示，這是第一次碰到急產接生的狀況，當下大家都有些緊張，不過平時勤於練習派上用場，當聽到女嬰的哭聲時心中大石頭終於放下，希望女嬰能健康長大。

花蓮 嬰兒

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