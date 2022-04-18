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疫情加上觀光淡季 花蓮縣府培訓星空導覽員

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
因花蓮偏鄉戶外光害少，容易觀測到繁星，縣府推出星空導覽員培訓課程，讓觀光業者引導遊客認識天文。圖／翻攝花蓮縣府「流星花蓮」官網
因花蓮偏鄉戶外光害少，容易觀測到繁星，縣府推出星空導覽員培訓課程，讓觀光業者引導遊客認識天文。圖／翻攝花蓮縣府「流星花蓮」官網

本土疫情升溫，加上接下來到暑假前是觀光淡季，縣府推出天文旅遊培訓課程，吸引業者利用閒暇時間學習專業能力。因花蓮偏鄉戶外光害少，容易觀測到繁星，豐濱鄉公所開辦星空導覽員培訓課程，教導民宿業者認識星星，縣府也教學自製伴手禮「星空皂」，讓遊客在花蓮的夜晚有璀璨星空相伴。

豐濱鄉長江莉婷表示，鄉內山海交織，夜晚光害極少、視野寬廣遼闊，是夜間觀光的絕佳地點，藉由培訓星空導覽員，結合觀光資源與星空天文知識，培養在地天文解說人才，發展獨特的旅遊模式，不但一抬頭就有星星，還能成為地方觀光特色。

豐濱鄉公所指出，星空導覽員培訓講師陣容堅強，從基礎天文、四季星空解說、月球的形成與日月食、潮汐作用等基本知識，到結合在地觀光、天文與科技運用，授課容豐富多元，帶領學員們徜徉神秘星空。

「絕美豐濱 星空閃耀」星空導覽員培訓共3個梯次，第1梯次4至5月、第2梯次6至8月、第3梯次9至11月，並於11月底考核，確保學員完全了解天文旅遊內容。

另外，縣府推出「皂訪‧星河」星空皂手作體驗活動，透過天文老師的介紹，以及在地手工皂職人的引導，把材料層層收疊，打「皂」屬於自己的星空皂，將獨一無二的伴手禮帶回家。

觀光處長張志翔表示，今年首次舉辦星空皂手作活動，遊客不只眼睛欣賞星星，還能「做出星空」，分別於5月7日、7月16日晚間在壽豐鄉綠舍民宿舉辦，5月7日的場次，將於明天早上10點開放上網登錄報名。

豐濱鄉公所開辦星空導覽員培訓課程，教導民宿業者認識星星，讓天文旅遊成為地方觀光特色。圖／豐濱鄉公所提供
豐濱鄉公所開辦星空導覽員培訓課程，教導民宿業者認識星星，讓天文旅遊成為地方觀光特色。圖／豐濱鄉公所提供

伴手禮 花蓮 民宿

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