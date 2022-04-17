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沙灘車騎上馬路 海岸狂飆若騷擾小燕鷗棲息地恐挨罰

聯合報 / 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府農業處公告鄰近神秘沙灘出海口附近為二級保育鳥類「小燕鷗繁殖區」，一年多來復育成效不錯。圖／讀者提供
宜蘭縣政府農業處公告鄰近神秘沙灘出海口附近為二級保育鳥類「小燕鷗繁殖區」，一年多來復育成效不錯。圖／讀者提供

宜蘭南澳鄉沙灘車亂象頻生，業者租用農地違規停放沙灘車，讓遊客從鄉間小路開著沙灘車到海邊，成排沙灘車浩浩蕩蕩影響其它車輛通行，沙灘車在海邊亂飆，更可能危害保育鳥類小燕鷗的棲息地。縣政府農業處及警察局表示，會加強管理取締。

「神秘沙灘」最近幾年爆紅，不少沙灘車業者經營出租及載客等業務。當地住戶抱怨，長排沙灘車騎上鄉間小路，影響其它車輛進出，且沙灘車又沒有牌照，交通法規裡並沒有「沙灘車」車種，不能夠開上馬路。

經查，部分沙灘車業者是租用國產署出租給民眾的農地，民眾轉租農地並讓業者違規停放沙灘車，才造成沙灘車必須經過馬路，開去神秘沙灘玩。

縣府農業處表示，農地必須符合農用，如果農地出租業者使用瀝青或水泥填土，提供給業者停放沙灘車，違反農地農用。國產署表示，如果土地屬於國產署出租給民眾的農地，租用人再轉租給他人做為營業之用，違反規定，依法可以終止租約。

業者出租沙灘車給遊客，通常會請「教練」帶頭騎在前面，客人騎在後面，到神秘沙灘後各自騎乘拍照。根據台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會表示，他們去年在沙灘出海口一帶，復育國際二級保育鳥類小燕鷗，縣府農業處公告為「小燕鷗繁殖區」，卻有沙灘車闖入繁殖區，影響珍貴保育鳥類的棲息地。

農業處表示，出海口區域公告為保育類動物「小燕鷗」的繁殖區域，禁止獵捕、宰殺、虐待及騷擾等行為，違者可依野生動物保育法規定，最高可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元罰金。

前後幾輛沙灘車騎上鄉間小路，引發民眾抱怨。圖／讀者提供
前後幾輛沙灘車騎上鄉間小路，引發民眾抱怨。圖／讀者提供
有人把沙灘車騎向神秘沙灘的出海口附近，侵擾到小燕鷗的棲息環境。圖／讀者提供
有人把沙灘車騎向神秘沙灘的出海口附近，侵擾到小燕鷗的棲息環境。圖／讀者提供
宜蘭縣政府農業處公告鄰近神秘沙灘出海口附近為二級保育鳥類「小燕鷗繁殖區」，不得騷擾，若有違反者可依野生動物保育法開罰。圖／讀者提供
宜蘭縣政府農業處公告鄰近神秘沙灘出海口附近為二級保育鳥類「小燕鷗繁殖區」，不得騷擾，若有違反者可依野生動物保育法開罰。圖／讀者提供

沙灘 宜蘭

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