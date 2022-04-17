沙灘車騎上馬路 海岸狂飆若騷擾小燕鷗棲息地恐挨罰

宜蘭南澳鄉沙灘車亂象頻生，業者租用農地違規停放沙灘車，讓遊客從鄉間小路開著沙灘車到海邊，成排沙灘車浩浩蕩蕩影響其它車輛通行，沙灘車在海邊亂飆，更可能危害保育鳥類小燕鷗的棲息地。縣政府農業處及警察局表示，會加強管理取締。

「神秘沙灘」最近幾年爆紅，不少沙灘車業者經營出租及載客等業務。當地住戶抱怨，長排沙灘車騎上鄉間小路，影響其它車輛進出，且沙灘車又沒有牌照，交通法規裡並沒有「沙灘車」車種，不能夠開上馬路。

經查，部分沙灘車業者是租用國產署出租給民眾的農地，民眾轉租農地並讓業者違規停放沙灘車，才造成沙灘車必須經過馬路，開去神秘沙灘玩。

縣府農業處表示，農地必須符合農用，如果農地出租業者使用瀝青或水泥填土，提供給業者停放沙灘車，違反農地農用。國產署表示，如果土地屬於國產署出租給民眾的農地，租用人再轉租給他人做為營業之用，違反規定，依法可以終止租約。

業者出租沙灘車給遊客，通常會請「教練」帶頭騎在前面，客人騎在後面，到神秘沙灘後各自騎乘拍照。根據台灣偏鄉生態物種保育暨復育協會表示，他們去年在沙灘出海口一帶，復育國際二級保育鳥類小燕鷗，縣府農業處公告為「小燕鷗繁殖區」，卻有沙灘車闖入繁殖區，影響珍貴保育鳥類的棲息地。