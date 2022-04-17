南澳神秘沙灘出現長浪警戒 沙灘車業者仍帶客人進去玩

中央氣象局今天公告宜蘭蘇澳沿海一帶長浪警戒，但沙灘車業者仍冒險帶客人進入神秘沙灘玩，2018年才發生沙灘車被突然掀起的瘋狗浪吞噬，釀成5人死亡，去年10月也因神秘沙灘遭大浪淹沒，遊客困在海蝕洞出不來，沙灘的土地管理機關國產署表示，會請海巡署幫忙勸阻，保障民眾安全。

業者表示，法令並沒有禁止長浪不能進沙灘，他們會注意安全，也會提醒遊客不要靠近危險區域，有些遊客經常玩瘋不聽勸阻才會發生狀況，但「沒有人希望發生事情」。

國產署是沙灘土地主管機關，全台各地數百公頃的海岸沙灘，無力去管。國產署表示，如果發布颱風警報區域，可依照內政部的災害防救法禁止人車進入；若不是颱風，「長浪警戒」沒有法令禁止，國產署日前曾邀相關單位開會，海巡署同意配合協助勸離。

宜蘭南澳鄉神秘沙灘美景天成，擁有拍照勝景「海蝕洞」，吸引很多遊客前往，因沙灘鬆軟，一般車輛進不去，會有沙灘車業者帶客人進去玩，一輛沙灘車可乘坐兩個人，90分鐘收費1200元；四輪傳動車載客人去海蝕洞隔夜露營，來回接駁2000元，露營客人想租沙灘車玩每輛加收1500元。

2018年9月才發生沙灘車遭瘋狗浪吞噬釀成5死，去年10月連假期間神秘沙灘遭大浪淹沒，導致海蝕洞的16名遊客出不來，當時宜蘭沒有颱風警報，而是長浪或巨浪警戒，有人提醒沙灘車業者「浪太大，不要去」，部分業者不聽勸告，造成不幸。

地方人士透露，今年初海蝕洞竟然發生火警，疑似遊客露營不慎引燃山林大火，曾有業者為了讓自己的客人可以搶到海蝕洞露營，前一天會去佔位；這個月9日，200多名國內外人士在海蝕洞附近舉辦電音趴，夏天旺季還沒到，神秘沙灘已經很熱鬧。