基隆暖暖淨水場通水120年 張正傑百年幫浦間快閃演出

台灣自來水公司基隆暖暖淨水場今年通水120年，水公司第1區管理處原訂今晚舉辦「點亮暖暖音樂會」，但因疫情升溫順延，改由大提琴家張正傑快閃演出，在幫浦間演奏巴哈無伴奏大提琴組曲第1號前奏曲，緬懷前人的足跡和貢獻，表達飲水思源感恩心情。

暖暖淨水場早年名為「基隆水道」，是台灣第一座具現代化淨水設施的淨水場，見證台灣的自來水從日治時期發展史。位於東勢溪、西勢溪交匯處的幫浦間多次增、改建，外觀融合閩式、日式及仿歐式建築，2007年登錄為基隆巿文化景觀及歷史建築。

水公司第1區管理處長李慶興說，今晚原要盛大舉辦通水120年慶祝活動，為暖暖淨水場及幫浦間點燈，考量疫情順延。但即日起每晚7點到11點，都會點亮幫浦間，讓這座古老建築在夜間散發另一種思古幽情。