聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆暖暖淨水場通水120年 張正傑百年幫浦間快閃演出

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台灣自來水公司第1區管理處今晚安排大提琴家張正傑在幫浦間演出，表達飲水思源感恩心情。圖／水公司第一區管理處提供
台灣自來水公司第1區管理處今晚安排大提琴家張正傑在幫浦間演出，表達飲水思源感恩心情。圖／水公司第一區管理處提供

台灣自來水公司基隆暖暖淨水場今年通水120年，水公司第1區管理處原訂今晚舉辦「點亮暖暖音樂會」，但因疫情升溫順延，改由大提琴家張正傑快閃演出，在幫浦間演奏巴哈無伴奏大提琴組曲第1號前奏曲，緬懷前人的足跡和貢獻，表達飲水思源感恩心情。

暖暖淨水場早年名為「基隆水道」，是台灣第一座具現代化淨水設施的淨水場，見證台灣的自來水從日治時期發展史。位於東勢溪、西勢溪交匯處的幫浦間多次增、改建，外觀融合閩式、日式及仿歐式建築，2007年登錄為基隆巿文化景觀及歷史建築

水公司第1區管理處長李慶興說，今晚原要盛大舉辦通水120年慶祝活動，為暖暖淨水場及幫浦間點燈，考量疫情順延。但即日起每晚7點到11點，都會點亮幫浦間，讓這座古老建築在夜間散發另一種思古幽情。

張正傑說，他是基隆人，今晚來到百年歷史建築幫浦間，演奏巴哈古典樂曲，一來透過樂聲，對他從小喝的水表達感恩，面對疫情威脅，也為基隆人祈求平安。

台灣自來水公司第1區管理處今晚安排大提琴家張正傑在幫浦間演出，表達飲水思源感恩心情。圖／水公司第一區管理處提供
台灣自來水公司第1區管理處今晚安排大提琴家張正傑在幫浦間演出，表達飲水思源感恩心情。圖／水公司第一區管理處提供
台灣自來水公司第1區管理處今晚安排大提琴家張正傑在幫浦間演出，表達飲水思源感恩心情。圖／水公司第一區管理處提供
台灣自來水公司第1區管理處今晚安排大提琴家張正傑在幫浦間演出，表達飲水思源感恩心情。圖／水公司第一區管理處提供

歷史建築 基隆

相關新聞

南澳神秘沙灘出現長浪警戒 沙灘車業者仍帶客人進去玩

中央氣象局今天公告宜蘭蘇澳沿海一帶長浪警戒，但沙灘車業者仍冒險帶客人進入神秘沙灘玩，2018年才發生沙灘車被突然掀起的瘋...

沙灘車騎上馬路 海岸狂飆若騷擾小燕鷗棲息地恐挨罰

宜蘭南澳鄉沙灘車亂象頻生，業者租用農地違規停放沙灘車，讓遊客從鄉間小路開著沙灘車到海邊，成排沙灘車浩浩蕩蕩影響其它車輛通...

基隆暖暖淨水場通水120年 張正傑百年幫浦間快閃演出

台灣自來水公司基隆暖暖淨水場今年通水120年，水公司第1區管理處原訂今晚舉辦「點亮暖暖音樂會」，但因疫情升溫順延，改由大...

磯崎沙灘遭浪蝕消失 東管處更名招商盼帶動地方觀光

花蓮豐濱鄉磯崎海水浴場原本擁有黑色細沙沙灘，卻因海水侵蝕，美麗的沙灘被海水帶走。東海岸國家風景區管理處更名為「磯崎海濱遊...

宜蘭埤圳新書發表 縣史館辦特展

宜蘭縣有上萬條圳路，深入到各個農田，水利資源豐富。宜蘭縣史館歷經多年努力，將日本人調查成書的《宜蘭廳管內埤圳調查書》中譯...

台東首輛搜救犬車上路

台東縣有6隻搜救犬，過去出任務只能搭一般救災車，搜救犬容易緊張，消防局日前爭取花東基金250萬元，購入「K9搜救犬運輸指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。