磯崎沙灘遭浪蝕消失 東管處更名招商盼帶動地方觀光

花蓮豐濱鄉磯崎海水浴場原本擁有黑色細沙沙灘，卻因海水侵蝕，美麗的沙灘被海水帶走。東海岸國家風景區管理處更名為「磯崎海濱遊憩區」，開放業者租用營業，讓旅客在東海岸能有地方停下來看海，享用美食，活化觀光市場。

磯崎海水浴場由東管處委外經營，原是花蓮唯一的安全海水浴場，距花蓮市約40公里，海灣在群山環繞下，讓人感受好山好水的真諦，常有遊客踏浪而行、流連忘返。但在海浪拍打下，細沙被浪花捲走，漲潮時階梯下即是波浪，東管處只能禁止遊客下水，場地也荒廢了一段時間。

東管處花蓮工作站主任李枝花表示，磯崎一直是東管處推廣的遊憩點，可惜原本的磯崎海水浴場受天然因素影響，沙灘不見了，海水已淹到階梯，無法讓遊客玩水。因應自然變化，將此地更名為「磯崎濱海遊憩區」，有很多功能性可發展。

最近有業者開始進駐，開了一家泰式料理餐廳，業者也挹注很多經費打造硬體建設，打造成為小峇里島，讓遊客可以看海又吃美食，業者未來會引進水域遊憩設施，讓這裡變成多功能遊憩據點。

劉姓業者說，曾在屏東開泰式蝦料理餐廳，因愛上花蓮濱海美景，認為磯崎遊憩區有這麼好的風景卻落沒，十分可惜。因此，毅然決然向東管處租地進駐開餐廳，將泰式料理結合在地食材，加上之後開發的水上活動，像是水上摩托車、香蕉船、獨木舟等，安全一定會依循台灣的法規。