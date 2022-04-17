花蓮吉安鄉廣徵「環保大眼」 邀民眾檢舉不法

花蓮吉安鄉公所近日屢獲通報，在白雲步道、永吉橋下、鐵道旁等有垃圾堆置，鄉公所針對熱點設置「可移動式監視錄影」，並邀請民眾一起擔任「環保吉安守護員」維護家園潔淨。

山林、農田、海邊偶爾會發現有缺乏公德心的民眾棄倒垃圾，尤其近期有民眾前往山林步道健走時，竟然看到被棄置的大型沙發椅、垃圾包等物。

「桌椅、木料、塑膠瓶罐、沙發椅都有人亂丟，非常可惡。」吉安鄉公所清潔隊長樊一明表示，這樣的行為已違反廢棄物清理法，將開罰新台幣1200元至6000元。他強調，違法行為不僅要繳納罰款，還會嚴重衝擊山林生態、造成周邊海洋、農田、溝渠水源汙染。

此外，較偏僻的林地、空地也發現垃圾堆置狀況，除了亂丟的民眾違反廢清法將被開罰外，地主也應該善盡管理責任、定期維護環境，所屬範圍內雜草高度如超過60公分，將依照「花蓮縣空地空屋管理暨環境清潔自治條例」，裁罰1200元以上至3萬元以下罰鍰。

吉安鄉長游淑貞表示，鄉公所清潔隊百名人力需服務8萬餘鄉親的潔淨工作，因此成立千名志願環保志工，投入街道、巷弄清潔服務工作，擔任「環保吉安守護員」，如有發現亂丟垃圾者，拍下畫面向公所清潔隊通報，共同遏止汙染土地的行為，公所也會加強巡邏取締。