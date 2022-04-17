花蓮吉安鄉廣徵「環保大眼」 邀民眾檢舉不法

中央社 / 花蓮縣17日電

花蓮吉安鄉公所近日屢獲通報，在白雲步道、永吉橋下、鐵道旁等有垃圾堆置，鄉公所針對熱點設置「可移動式監視錄影」，並邀請民眾一起擔任「環保吉安守護員」維護家園潔淨。

山林、農田、海邊偶爾會發現有缺乏公德心的民眾棄倒垃圾，尤其近期有民眾前往山林步道健走時，竟然看到被棄置的大型沙發椅、垃圾包等物。

「桌椅、木料、塑膠瓶罐、沙發椅都有人亂丟，非常可惡。」吉安鄉公所清潔隊長樊一明表示，這樣的行為已違反廢棄物清理法，將開罰新台幣1200元至6000元。他強調，違法行為不僅要繳納罰款，還會嚴重衝擊山林生態、造成周邊海洋、農田、溝渠水源汙染。

此外，較偏僻的林地、空地也發現垃圾堆置狀況，除了亂丟的民眾違反廢清法將被開罰外，地主也應該善盡管理責任、定期維護環境，所屬範圍內雜草高度如超過60公分，將依照「花蓮縣空地空屋管理暨環境清潔自治條例」，裁罰1200元以上至3萬元以下罰鍰。

吉安鄉長游淑貞表示，鄉公所清潔隊百名人力需服務8萬餘鄉親的潔淨工作，因此成立千名志願環保志工，投入街道、巷弄清潔服務工作，擔任「環保吉安守護員」，如有發現亂丟垃圾者，拍下畫面向公所清潔隊通報，共同遏止汙染土地的行為，公所也會加強巡邏取締。

吉安 花蓮

延伸閱讀

全中運延辦、列疫情高風險區 遊客卻步花蓮街頭冷清清

基隆有2例暫時找不到人 某登山隊18人已5確診

花蓮滿月酒群聚案2天加7例 秀林鄉急設快篩站

全中運延期、確診數持續增加 花蓮退房率逾5成

相關新聞

南澳神秘沙灘出現長浪警戒 沙灘車業者仍帶客人進去玩

中央氣象局今天公告宜蘭蘇澳沿海一帶長浪警戒，但沙灘車業者仍冒險帶客人進入神秘沙灘玩，2018年才發生沙灘車被突然掀起的瘋...

沙灘車騎上馬路 海岸狂飆若騷擾小燕鷗棲息地恐挨罰

宜蘭南澳鄉沙灘車亂象頻生，業者租用農地違規停放沙灘車，讓遊客從鄉間小路開著沙灘車到海邊，成排沙灘車浩浩蕩蕩影響其它車輛通...

基隆暖暖淨水場通水120年 張正傑百年幫浦間快閃演出

台灣自來水公司基隆暖暖淨水場今年通水120年，水公司第1區管理處原訂今晚舉辦「點亮暖暖音樂會」，但因疫情升溫順延，改由大...

磯崎沙灘遭浪蝕消失 東管處更名招商盼帶動地方觀光

花蓮豐濱鄉磯崎海水浴場原本擁有黑色細沙沙灘，卻因海水侵蝕，美麗的沙灘被海水帶走。東海岸國家風景區管理處更名為「磯崎海濱遊...

宜蘭埤圳新書發表 縣史館辦特展

宜蘭縣有上萬條圳路，深入到各個農田，水利資源豐富。宜蘭縣史館歷經多年努力，將日本人調查成書的《宜蘭廳管內埤圳調查書》中譯...

台東首輛搜救犬車上路

台東縣有6隻搜救犬，過去出任務只能搭一般救災車，搜救犬容易緊張，消防局日前爭取花東基金250萬元，購入「K9搜救犬運輸指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。