聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆十大多事故路段出爐 廟口旁仁一路與愛三路口居首

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
交通隊本季最新統計出來的十大多事故路段之首為仁一路與愛三路口，提醒民眾注意。記者游明煌／攝影
交通隊本季最新統計出來的十大多事故路段之首為仁一路與愛三路口，提醒民眾注意。記者游明煌／攝影

基隆市警察局交通隊為減少死傷車禍的發生，今年首度引進交通部運輸研究所「肇事嚴重度指標」計算模式，打破以往「件件等值」的統計方式，讓事故統計數據更為客觀，作為改善路口及勤務規畫參考，並提醒民眾注意。本季最新統計出來的十大多事故路段之首為仁一路與愛三路口，提醒民眾注意。

交通隊針對交通事故防制，引進「肇事嚴重度指標」計算模式，對於交通事故死亡（A1）、受傷（A2）或僅為車損（A3）之車禍依肇事嚴重程度分別累計，有不同的加權指數。

副隊長吳誌權說，這樣方式和以前不同，打破以往「件件等值」的統計方式，讓事故統計數據更為客觀，更能真實呈現及歸納出易肇事路口及路段，再據以辦理會勘工程改善、精準規畫勤務執行違規取締，希望有效降低交通事故發生。

交通隊統計，今年1月至3月全般交通事故發生2534件、死亡4人、受傷1,354人，與去年同期2740件、死亡5人、受傷1467人比較，發生減少206件、死亡減少1人、受傷減少113人。另交通重大違規取締件數，今年1月至3月取締6337件，與去年同期4566件比較，取締增加1771件。

交通隊依此加權指數，統計基隆市1到3月「十大多事故路段」，最高分數最高前三名分別是仁一路與愛三路口、光明路與明德一路口、仁二路與愛三路口，其次依序為仁二路與愛一路口、東光路與東信路口、安樂路一段與樂一路口、安一路與西定路口、中華路與復旦路口、中正路與中船路口、仁一路與愛六路口。

交通隊表示，仁一路和愛三路口車流非常大，時相也多，往仁一路方向有來自中山高下來後進市區，及廟口夜市出來的車流，外縣市遊客行人、車子都多，對號誌及路況不熟悉，增加死傷車禍發生機率。

交通隊呼籲用路人「防疫不鬆懈」，除了配合疾病管制局建議減少外出群聚、遵守防疫規定外，亦請遵守交通規則，維護行的安全。

交通隊引進交通部運輸研究所「肇事嚴重度指標」計算模式，讓事故統計數據更為客觀，作為改善路口及勤務規畫參考，並提醒民眾注意。圖／交通隊提供
交通隊引進交通部運輸研究所「肇事嚴重度指標」計算模式，讓事故統計數據更為客觀，作為改善路口及勤務規畫參考，並提醒民眾注意。圖／交通隊提供
交通隊引進交通部運輸研究所「肇事嚴重度指標」計算模式，讓事故統計數據更為客觀，作為改善路口及勤務規畫參考，並提醒民眾注意。圖／交通隊提供
交通隊引進交通部運輸研究所「肇事嚴重度指標」計算模式，讓事故統計數據更為客觀，作為改善路口及勤務規畫參考，並提醒民眾注意。圖／交通隊提供

車禍

延伸閱讀

基隆有2例暫時找不到人 某登山隊18人已5確診

已報中央輕症居家照護計畫 林右昌：基隆準備好了

基隆+92確診足跡曝光 曾赴佛光山極樂寺、勝佳及珍味香

小歐／只是剛好住在這裡──《正好住基隆》自序

相關新聞

龍目井淪垃圾場 基市將維管取締

基隆市和平島龍目井列為歷史建築，於西班牙統治時期提供聖薩爾瓦多城水源而建，具有西班牙風格半圓拱形水泥遮頂，然周遭常被堆廢...

為四接開後門？外木山海岸降級 議員：賞總統巴掌

內政部營建署擬將「中華白海豚野生動物重要棲息環境」、「水產動植物繁殖保育區」等海岸保護區，從一級降為二級，遭到立委與環團...

宜蘭特搜隊員晚間再添「陰轉陽」累計3人確診20人隔離

宜蘭縣今天公布消防局特搜隊員再添1人確診，另有一名居家隔離中的特搜分隊小隊長今天上午快篩呈陽性，晚間證實PCR檢驗也是陽...

南澳神秘沙灘出現長浪警戒 沙灘車業者仍帶客人進去玩

中央氣象局今天公告宜蘭蘇澳沿海一帶長浪警戒，但沙灘車業者仍冒險帶客人進入神秘沙灘玩，2018年才發生沙灘車被突然掀起的瘋...

沙灘車騎上馬路 海岸狂飆若騷擾小燕鷗棲息地恐挨罰

宜蘭南澳鄉沙灘車亂象頻生，業者租用農地違規停放沙灘車，讓遊客從鄉間小路開著沙灘車到海邊，成排沙灘車浩浩蕩蕩影響其它車輛通...

基隆暖暖淨水場通水120年 張正傑百年幫浦間快閃演出

台灣自來水公司基隆暖暖淨水場今年通水120年，水公司第1區管理處原訂今晚舉辦「點亮暖暖音樂會」，但因疫情升溫順延，改由大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。