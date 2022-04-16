基隆十大多事故路段出爐 廟口旁仁一路與愛三路口居首

基隆市警察局交通隊為減少死傷車禍的發生，今年首度引進交通部運輸研究所「肇事嚴重度指標」計算模式，打破以往「件件等值」的統計方式，讓事故統計數據更為客觀，作為改善路口及勤務規畫參考，並提醒民眾注意。本季最新統計出來的十大多事故路段之首為仁一路與愛三路口，提醒民眾注意。

交通隊針對交通事故防制，引進「肇事嚴重度指標」計算模式，對於交通事故死亡（A1）、受傷（A2）或僅為車損（A3）之車禍依肇事嚴重程度分別累計，有不同的加權指數。

副隊長吳誌權說，這樣方式和以前不同，打破以往「件件等值」的統計方式，讓事故統計數據更為客觀，更能真實呈現及歸納出易肇事路口及路段，再據以辦理會勘工程改善、精準規畫勤務執行違規取締，希望有效降低交通事故發生。

交通隊統計，今年1月至3月全般交通事故發生2534件、死亡4人、受傷1,354人，與去年同期2740件、死亡5人、受傷1467人比較，發生減少206件、死亡減少1人、受傷減少113人。另交通重大違規取締件數，今年1月至3月取締6337件，與去年同期4566件比較，取締增加1771件。

交通隊依此加權指數，統計基隆市1到3月「十大多事故路段」，最高分數最高前三名分別是仁一路與愛三路口、光明路與明德一路口、仁二路與愛三路口，其次依序為仁二路與愛一路口、東光路與東信路口、安樂路一段與樂一路口、安一路與西定路口、中華路與復旦路口、中正路與中船路口、仁一路與愛六路口。

交通隊表示，仁一路和愛三路口車流非常大，時相也多，往仁一路方向有來自中山高下來後進市區，及廟口夜市出來的車流，外縣市遊客行人、車子都多，對號誌及路況不熟悉，增加死傷車禍發生機率。