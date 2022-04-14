台東辦畫作義賣 助在地購醫療設備深化藝文視野

台東縣藝術人文三創協會將於23日至5月22日在台東市台東湋駿藝文空間舉辦義賣展，藉以提升在地藝文視野，賣出畫作收入扣除開銷後捐作台東基督教醫院購置醫療設備的款項。

台東基督教醫院今天發布新聞稿指出，由台東縣藝術人文三創協會策畫的「2022現代藝文空間義賣展」，特別商請移居台東多年的國際知名當代藝術家梁奕焚率台東本地門生楊慶枝、林坤瑞、徐明正、偕汝穎、吳春燕、林主賢、九鬼等，共同捐出最新創作69幅進行義賣。

策展人朱恪濬表示，大費周章地策劃此次展出，還有另一層意義，希望藉以提升台東地區民眾的藝文視野與參與度，並建立「藝術品有價」與「以購買支持藝術家創作」的觀念。

台東湋駿藝文空間向以展售台東在地藝術家作品為主，成立迄今近10年，舉辦過無數次各類型展覽，展出並販售過多名藝術創作者的作品，也曾開辦當代藝術教育課程，是台東地區重要的藝文推動場所。

另外，台東基督教醫院從2012年起，與台北和信治癌中心醫院攜手合作，開啟癌症治療與照護的「無縫接軌」計畫。為提升在地治癌量能，東基籌建癌症醫療大樓（盼望樓）、引進癌症放射治療用的直線加速器、添購磁振造影儀，2020年9月19日落成啟用，癌症中心整合到位，多次性癌症治療終於可以在地化。

不過，診斷癌症的重要檢查之一「正子掃描」仍須到外縣市，考量台東有為數不少的老弱及晚期癌症病人，需要更精準、有效率診斷工具。院方計畫引進台東縣第1部「正子電腦斷層掃描儀PET-CT」，完善整體醫療系統，目前正積極著手籌募經費。

台東基督教醫院表示，台東縣藝術人文三創協會基於加深拓展、活化湋駿藝文空間的功能性與能見度力道，期能為地方藝文推展，並在了解台東基督教醫院的計畫與實際需要後，決定將兩者結合，因此而有此次義賣展。

台東基督教醫院指出，凡購買畫作，個人支持「正子儀相關建置」計畫達新台幣5萬元以上，將於「馨香牆」上留名紀念，若有意願掛名者，請於購畫時註明。