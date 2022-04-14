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1800萬元的路祭不辦了！花蓮縣議會今三讀通過追減預算

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府去年提案要花1800萬元辦路祭，遭部分議員和民眾反對，未達成共識，縣議會今天通過追減路祭預算。圖／本報資料照
花蓮縣政府去年提案要花1800萬元辦路祭，遭部分議員和民眾反對，未達成共識，縣議會今天通過追減路祭預算。圖／本報資料照

花蓮縣政府去年編列1800萬元要辦路祭法會，儘管縣議會表決通過，但遭部分議員反對，也引發民眾質疑聲浪，面對爭議縣府曾表示，若春節後地方未達成共識會追減預算，今天縣議會舉行臨時會三讀通過，確定不舉辦路祭。

縣府民政處於去年12月3日提案編列1800萬預算，規畫在台8線、台11線和台9線等易車禍路段辦理「重要交通幹道祈福路祭民俗活動」，由法師或道士下車壓煞，回法壇辦普度法會，雖然有部分議員痛批路祭是浪費公帑，卻經在場24名議員舉手表決，有16人過半同意通過。

花大錢辦法會的消息傳到民眾耳裡，引起輿論反彈，眼看爭議愈滾愈大，縣府立刻改口表示，尊重不同的聲音，請宗教人士在春節前與鄉親溝通，若未達共識，縣府會追減預算，不執行路祭。

由於有民眾反對辦路祭，縣府向議會提案辦理預算追減，在今天第19屆第20次臨時會上，進入二、三讀議程後三讀通過，確認不辦路祭。

民進黨籍議員莊枝財說，想要減少交通事故，應該編列預算朝改善交通設施、號誌著手，而不是辦法會，更質疑縣府動員議員表決通過，受到輿論反對聲浪才辦追減，現在不辦路祭，對於打臉當初支持的議員，請縣府不要把議會當兒戲。

縣府代理秘書長饒忠表示，由於路祭預算有正反兩派意見，到現在仍未取得共識，因此決議追減預算；而路祭是屬於心靈層面，祈福及敬畏意義重大，無法與交通建設比較。

法會 春節

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