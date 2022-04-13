提升鄉村道路品質 內政部補助台東7鄉鎮14項計畫

台東鄉鎮許多道路年久失修，內政部提升道路品質計畫核定台東7鄉鎮共14計畫，補助2億519萬7000元，將改善台東市行人號誌、開封街周遭排水溝、紅葉國小通學步道環境等。

立法委員劉櫂豪今天發布新聞稿，劉櫂豪協助爭取內政部營建署「提升道路品質計畫」一般競爭型補助計畫，核定補助14項工程建設計畫，包含台東市6案、延平鄉3案、關山鎮、成功鎮、鹿野鄉、池上鄉、金峰鄉各1 案，總經費新台幣2億3318萬元，中央補助2億519萬7000元。

劉櫂豪表示，民國106年他擔任黨團幹事長協助行政院推出前瞻基礎建設計畫特別預算三讀通過，前瞻建設計畫主要就是為了加強各區域的基礎建設，促進區域均衡發展，其中前瞻建設–道路品質提升計畫，由內政部營建署辦理都市計畫內道路建設。

這項競爭型計畫由地方政府提報計畫，經營建署審議後，台東縣共核定14項工程案，總經費2億3318萬，中央匡列補助2億519萬7000元，各項計畫採分年分期編列預算辦理，111年度合計先行編列276萬2000元辦理。

劉櫂豪說明，台東市有6案，包含路口偵測行人警示駕駛人計畫、行人號誌安全改善計畫、易肇事路口防碰撞路口警示計畫各補助492萬8000元、康樂火車站前道路改善計畫132萬元、民生里道路品質提升計畫1056萬元、開封街周遭道路排水溝改善工程105萬元。

延平鄉3案分別有紅葉國小通學步道環境改善工程2780萬8000元、永康部落生活圈人行環境改善工程4030萬4000元、桃源村道路品質改善計畫1056萬元，及金峰鄉壢坵村環境改善工程4400萬元等計畫。

劉櫂豪強調，行政院前瞻基礎建設計畫，其中有部分競爭型計畫，由地方政府提出中央依權責審議，他協助各地方各鄉鎮市公所爭取相關經費，盼能改善地方道路建設，提升用路安全，促進產業發展，盼能透過前瞻基礎建設計畫，達到區域均衡。