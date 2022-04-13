縝密蒐證保護兒少 關警李彥龍獲頒紫馨獎

台東縣警察局偵查佐李彥龍偵破多起兒少性剝削案，守護台東幼童，獲警政署頒發「紫馨獎」。李彥龍謙虛地說，婦幼安全工作非一人之力可以完成，感謝團隊通力合作。

台東縣警察局今天發布新聞稿表示，家庭暴力防治法自民國87年公布施行後，台灣成為亞洲第一個施行家暴法國家，內政部警政署為表揚從事婦幼安全工作績優員警，特別頒發紫馨獎予以肯定。

台東縣警察局關山分局偵查佐李彥龍榮獲109年婦幼安全工作績優員警，獲頒「紫馨獎－NPA Care You」，台東縣長饒慶鈴日前頒發紅榜。

台東縣警察局婦幼警察隊長余麗娟今天接受中央社記者電話訪問表示，李彥龍於關山警分局偵查隊任內偵破多起性侵害及兒少性剝削案件，李彥龍積極及縝密蒐證，使檢方得以順利將嫌疑人起訴，有效制止其他被害案件發生，對婦幼安全貢獻甚鉅，且對轄內各項婦幼安全工作推動不遺餘力，足為同仁楷模。

李彥龍表示，婦幼工作非一人之力可以完成，偵破婦幼案件除了必須具備婦幼專業知識及純熟的偵辦技巧，還需要團隊及網絡夥伴通力合作，讓每一個被害人得到即時幫助，也讓正義得以伸張，未來也將持續查處這類案件，為台東打造一個更友善安全的空間。