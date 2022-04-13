因疫情停2年 基隆端節划龍舟復辦 今點睛祭江下水

基隆連續兩年的「端午龍舟競賽暨嘉年華會」，因為新冠肺炎疫情嚴峻停辦2年，今年決定恢復辦理，將在端午節當天在八斗子漁港划龍舟，今天上午舉行點睛開光祭江下水典禮，儀式依道教古禮為8艘龍舟舉行獻禮、行光、祭江及點睛儀式。

點睛儀式由副市長林永發主持，副議長林沛祥、基隆市體育會理事長鄭錦洲、基隆區漁會理事長簡建輝、龍舟主委鄭國滄、教育處副處長陳淑貞、八斗高中校長許文璋及碧砂里長黃志強共同為8艘龍舟點睛祈福。

儀式依道教古禮舉行獻禮、行光、祭江及點睛儀式，並依序行祝香禮、獻花、獻茶、獻果、獻饌、獻粽，經道長作法祝禱後，主、陪祭官分別擔任點睛官，為下水競賽的龍舟灑淨、點睛，預祝活動順利圓滿。

今年端午節在6月3日，八斗子划龍舟是基隆每年端午節的傳統，但去年市府認為，因為疫情在活動期間無法確定掌握到場的人流，決定停辦，讓不少民眾有點惋惜。今年雖有疫情但已有控制，且時間是在6月，時間還早，還有因應時間。