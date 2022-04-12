疫情嚴峻「愛在四月天」宜蘭公益演唱會改成Live直播

宜蘭第一次結合百位藝人演出的大型公益演唱會「愛在四月天」，原訂4月16日晚上在縣立體育館登場，開放1000人免費索票入場，但後來考量疫情嚴峻，主辦單位與縣府討論後今晚決定改成Live直播，館內與館外都不開放民眾進場。

「愛在四月天-愛，家就幸福了」由社團法人台灣藝起發光促進協會、宜蘭縣基督徒聯禱會、社團法人宜蘭縣全福關懷協會共同主辦，藝人牧師宋逸民所帶領的藝起發光協會召聚百位藝人來到宜蘭演出。

主辦單位昨天在縣政府召開宣傳記者會，儘管採取進場人數「減半」總量管制，降低疫情風險，但是看到這兩天確診個案再攀升，與縣府討論後決定改成直播。

主辦單位晚間發出緊急通知，因應國內疫情升溫，為避免增加民眾群聚染疫風險，原訂4月16日於宜蘭縣立體育館舉辦的愛在四月天演唱會，改為Live直播舉行，館內與館外均不開放觀眾入場，晚上7點可以透過宜蘭聯禾有線03頻道、縣長臉書https://www.facebook.com/LinZiMiaopage、藝起發光臉書https://www.facebook.com/asaa17/，3種方式收看直播，共同守護健康、領受愛。