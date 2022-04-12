宜蘭公布確診足跡 羅東林業園區、林場肉羹、柯氏蔥油餅入列

宜蘭今天有10例確診，其中縣內案28430的20歲男子與案28431的40幾歲男子有確診足跡；另外9名外縣市確診者，曾經在宜蘭留下足跡，縣衛生局公布如下：

宜蘭縣確診個案足跡說明

案28430─4月8日晚上10時44分至10時50分，在礁溪麥當勞得來速(礁溪路4段158號)；4月10日凌晨3時14分至3時20分，在7-11金桔門市(礁溪鄉玉龍路二段417號)；4月10日下午4時5分至4時12分，在萊爾富宜蘭陽明店(陽明二路78號)。

案28431─4月8日中午12時至下午1時，在礁溪福哥石窯雞(白雲三路11號)；4月9日，晚上6時至8時30分在山頂會館景觀餐廳(員山鄉枕山一村19號)。

外縣市確診者足跡說明

案27263─4月3日上午10時至11時30分，在宜蘭縣礁溪鄉第一公墓(礁溪鄉大坡路)；4月3日上午11時30分至12時30分，在超品起司烘焙工坊(宜蘭市大坡路二段255號)。

案27755─4月7日上午11時至下午5時，在宜蘭太平山；4月7日晚上5時至4月8日上午10時50分，在宜蘭天使星夢渡假村民宿(冬山鄉境安二路323號)；4月7日晚上6時至7時48分，在羅東夜市-阿灶伯當歸羊肉湯(民權路265號)；4月7日晚上7時49分至7時59分在成功藥局(羅東鎮興東南路235號)；4月8日上午11時至11時15分，在奕順軒礁溪店(礁溪路五段96號)；4月8日下午2時30分至4時，在伯朗咖啡館頭城城堡咖啡二館(石空路102號)；下午4時至4時15分在柯氏蔥油餅礁溪店（礁溪路四段128號)。

案27908─4月5日晚上7時15分至8時30分，在春水笈溫泉湯屋(礁溪鄉德陽村忠孝路一巷17-1號)；4月5日晚上9時16分至11時，在羅東觀光夜市商圈。

案27905─4月9日上午9時30分至11時30分，在羅東林業文化園區(中正北路118號)；4月9日中午12時至12時30分，在羅東林場肉羹(中正北路109號)；4月9日下午2時至4時30分，在寒溪農場(大同鄉古魯巷1之1號)。

案28295─4月6日下午1時至2時，在蘇澳傻瓜三拌麵(蘇澳鎮中山路一段130號)；4月6日晚上6時後至春和溫泉飯店(礁溪鄉仁愛路26號)住宿；4月6日晚上6時52分，在奕順軒礁溪店(礁溪鄉五段96號)；4月6日晚上7時至8時，在來益漁行(礁溪鄉中山路二段106號)。

案27320─4月3日上午11時45分，搭乘首都客運(市政府-羅東)；4月3日中午12時55分至下午1時，在21茶坊(羅東鎮中華路37-9號)；4月3日下午5時33分至5時45分，在7-11永義門市(冬山鄉義成路三段195號)；4月4日晚上6時36分至6時56分，在喜互惠生鮮超市順安店(冬山鄉永興路二段54號)；4月4日晚上7時43分至7時50分，在羅東轉運站搭乘首都客運。

案27749─4月7日上午9時至晚上7時50分，在1068VILLA私人會館(冬山鄉梅林路1068號)；4月7日晚上7時50分至9時，在宜蘭甲富哥活海產餐廳(冬山鄉廣興路87號)；4月7日晚上9時10分返回1068VILLA私人會館；4月8日上午8時30分至11時30分，在那山那谷營地(南澳鄉金洋路2號)；4月8日中午12時至下午2時30分，在富美活海鮮餐廳(蘇澳鎮海邊路111號)；4月8日下午3時後返回1068VILLA私人會館。

案28189─4月9日下午3時20分至3時25分，在礁溪包子饅頭專賣店(中山路一段218號)；4月9日下午4時至4時5分，在火山爆發雞-礁溪總店(礁溪路七段39號)。

案28228─4月5日中午12時前，在T2民宿-包棟5個房間(冬山鄉村東五路12號)。 宜蘭縣確診者的足跡。圖／衛生局提供 宜蘭縣衛生局公布外縣市確診者，曾經到宜蘭住宿旅遊等吃喝確診足跡。圖／衛生局提供 宜蘭縣衛生局公布外縣市確診者，曾經到宜蘭住宿旅遊等吃喝確診足跡。圖／衛生局提供

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