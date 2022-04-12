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強化社會安全網 台東縣首座社區心理衛生中心今揭牌

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府租用中華電信大樓今天成立縣內首座「社區心理衛生中心」，由縣長饒慶鈴（右三）與衛福部心理及口腔健康司長諶立中（左三）等人共同揭牌。圖／台東縣政府提供
台東縣政府租用中華電信大樓今天成立縣內首座「社區心理衛生中心」，由縣長饒慶鈴（右三）與衛福部心理及口腔健康司長諶立中（左三）等人共同揭牌。圖／台東縣政府提供

台東縣政府租用中華電信大樓成立縣內首座「社區心理衛生中心」，一站式提供免費心理諮商、心理健康促進課程，主動關懷訪視，今天由縣長饒慶鈴揭牌，她說，明年縱谷線及東海岸線各建置1家心理衛生中心。

衛生局表示，中心目前有諮商心理師、臨床心理師、護理師、精神關懷訪視員、自殺關懷訪視員等共14位，每周可提供免費諮商16人次、每人每年最多4次免費，盼強化社會安全網，降低社會案件發生機率。

今天由饒慶鈴與衛福部心理及口腔健康司長諶立中等人共同揭牌，社區心理衛生中心空間包括諮商心理室、多功能教室 、辦公室等，環境設計營造出能讓接受諮詢及治療民眾身心放鬆，並提供多元復健內容。

饒慶鈴說，近年接連遇到普悠瑪列車脫軌、太魯閣事故等災難，事故中受創的家庭、前線救災救難的第一線人員，都需要提供一系列身心療癒課程，因此，明年縱谷線及東海岸線將陸續個建置1家心理衛生中心。

另社會處表示，全縣有1481名身心疾病患者，除社區心理衛生中心，縣內精神障礙者使用身心障礙服務資源，目前有8個鄉鎮市共34個據點，提供諮詢關懷及輔導服務，已有45人接受服務。

台東縣首座社區心理衛生中心，空間包括諮商心理室、多功能教室 、辦公室等，環境設計營造出能讓接受諮詢及治療民眾身心放鬆，並提供多元復健內容。圖／台東縣政府提供
台東縣首座社區心理衛生中心，空間包括諮商心理室、多功能教室 、辦公室等，環境設計營造出能讓接受諮詢及治療民眾身心放鬆，並提供多元復健內容。圖／台東縣政府提供

衛生局 饒慶鈴 台東

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