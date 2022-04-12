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基隆暖暖百年幫浦間將點燈亮起來 見證自來水百年變遷

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆暖暖百年幫浦間將點燈亮起來，見證自來水百年變遷。圖／水公司第一區管理處提供
基隆暖暖百年幫浦間將點燈亮起來，見證自來水百年變遷。圖／水公司第一區管理處提供

舊名基隆水道的暖暖淨水場是台灣第一座具現代化淨水設施的淨水場，見證台灣的自來水從日治時期發展至今，今年邁入運轉第120周年，其中百年幫浦間最近在夜幕低垂後，悄悄亮起來，將會進行點燈儀式，未來幫浦間將在夜間亮起，讓民眾了解百年來的自來水變遷與人文歷史。

水公司第一區管理處長李慶興說，基隆水道現名為暖暖淨水場，與場內的八角樓及位於東勢溪與西勢溪交匯處的幫浦間，仍維持融合閩式、日式及仿歐式的建築外觀，於2007年登錄為基隆巿文化景觀及歷史建築，將會辦點燈儀式，未來會再活化利用。

基隆水道歷經日治時期、台灣省政府水廠時期及自來水公司成立等時代變遷，且隨著用水需求增加及自然環境變化，淨水設備曾多次增建、改建，不同時期的相關建物及設施均保存良好，持續供應基隆巿民用水。位暖暖雙生土地公廟旁，是暖暖著名的觀光景點。

基隆河上游，有東、西勢溪流量甚豐，選定左岸暖暖水源地，建設「基隆水道」，由「台灣上下水道之父」威廉．巴爾頓及濱野彌四郎規畫設計，1898年開工，1902年完工，具備慢濾淨水設施，供水管線充分利用地形落差，以重力流方式輸送用水，為台灣「第一座具現代化過濾設備」的淨水場。

1908年，基隆水道進行第一次擴建工程，於東勢溪與西勢溪交匯處，設置蒸汽動力的抽水機1組，起初稱為唧筒室，為第一代幫浦間，到了1915年安裝了第2組抽水機組，此時幫浦間建築外觀已接近如今樣貌，為紅磚屋，具備斜屋頂及煙囪。幾經變遷，目前建築外觀已為第三代幫浦間，房內保存的是後來更換柴油動力的抽水機組。

基隆 歷史建築 日治時期

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