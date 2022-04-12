無症狀確診者增加 花蓮消防局提升救護裝備規格

花蓮截至昨天累計130例有案號的確診，傳播鏈從醫院到餐廳，再延伸至家庭與學校。由於變種病毒Omicron使部分確診者無明顯症狀，第一線救護人員染疫風險高，因此，消防局決定比照急診室防疫裝備，不惜成本全面提升防護設備規格，讓緊急救護工作更安全。

消防局長林文瑞表示，最近發現新型病毒確診者，很多並無明顯症狀，為確保救護人員安全，消防局全面升級防護裝備，每趟緊急救護出勤皆與各醫院急診室防護裝備相同或更高等級，以防不慎接觸確診者被匡列居家隔離，影響團隊戰力。

消防局緊急救護科長林武正指出，先前執勤時會先參考民眾的TOCC，若有疑慮會穿上俗稱兔寶寶裝的防護裝備，反之人員僅戴口罩、戴手套救護；隨著疫情升溫，裝備提升為N95口罩、面罩、防水隔離衣及手套等，全面隔絕病毒。

針對成本的問題，林武正說，因提升裝備，1趟的救護勤務就要多花520元，以1個月約1500趟的出勤，等於要多花78萬元，對於地方消防局來說負擔不小，其中防水隔離衣及快篩最缺乏，期盼有善心人士及企業捐助，造福更多民眾。

至於救護勤務人力，林武正表示，現有9名消防員居家隔離，人力上有點吃緊，無法再承受增加人員隔離的風險，尤其消防員需要專業才能執行救援，不可能讓其他單位支援，因此防護裝備顯得格外重要。目前9名消防員採檢為陰性，健康狀況良好，確診消防員正逐漸康復中。

消防局表示，自4月4日起調整全縣外勤消防員分為A、B班，採執勤3天休3天模式運作，將受匡列帶來的衝擊降至最低。