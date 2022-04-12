台東能設堆肥場？畜牧場管理條例修正案議會周五再議

台東縣府在議會臨時會中，提出「台東縣新設畜牧場管理自治條例修正案」，將原僅規範管理畜牧場部分，增列「畜牧設施亅，因日前有業者欲在關山鎮、海端鄉交界處設堆肥加工廠引發抗議，多名議員發言憂心此案影響環境，最後議長裁示重新討論修正版本，本周五再審議。

「尊重議會決議！」台東縣農業處長許家豪表示，這次修正自治條例三讀後，未來要設置畜牧設施例如堆肥廠，都必須距離社區、部落、學校、醫院500公尺以上，也有法源規範，後續會持續和議員協商。

台東縣關山鎮及海端鄉交界處，有業者投資設立禽畜堆肥及加工廠，日前引發地方抗議，業者表示依法設置，承諾會達到空汙標準及零排廢水，但地方居民不接受、掛白布條持續抗議，縣府認為原畜牧管理條例無法管理推肥廠，提出修正案。

台東縣議會召開19屆第20次臨時會，今天進入第2天會期，議員黃瑞華、張全馨嵐、鄭崗山、林參天、黃治維、陳宏宗、李建智、陳銘風等人都針對農業處所提修正案發言，憂心工廠加工製堆肥，影響環境、空氣、水源，並建修正案必須更完善，建議應增加「取得周邊500公尺居民同意」等限制，才能發出使用執照。

「地方抗議聲很大！」議員陳宏宗說，畜牧場和堆肥廠不同，業者之前申請算偷跑，縣府當時就不應讓業者通過建照申請，現在業者先向農委會申請用地變更核准，再向縣府申請建築執照，新修正案能追溯管理該堆肥加工廠嗎？

議員林參天說，議會針對畜牧場管理，之前已成立專案小組，縣府這次提修正案前，沒有先向專案小組報告，況且地方多不同意設置堆肥場，建議此修正案由專案小組及相關議員，與縣府重新研議更完善版本，為台東環境及民眾權益把關。