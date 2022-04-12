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基隆市湖海路潛藏落石危機 消防局空拍協助工務處防護

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市消防局空拍機隊前往湖海路，操控空拍機升空攝影，以利工務處施作防護工程。圖／基市府提供
基隆市消防局空拍機隊前往湖海路，操控空拍機升空攝影，以利工務處施作防護工程。圖／基市府提供

基隆市外木山海岸湖海路人車受到山壁落石威脅，市府工務處與消防局合作，由消防局操控空拍機勘查湖海路可能造成落石地點，並透過空拍畫面觀察岩塊節理及落石區域緩衝帶腹地，以利評估風險及施作防護工程。

今年農曆春節期間，湖海路發生巨石崩落事件，滾落路面石塊重達40噸，幸未砸中人車。市府研議減緩湖海路落石風險時，決定由消防局空拍機隊觀測高風險路段，再由工務處檢討防護工法。

消防局空拍機隊昨天前往湖海路，出動4架次無人機升空拍攝影。空拍機隊成員操控無人機先對可能造成落石點位進行勘查，確認目標岩石後，再設定無人機飛行巡航動線，再將自動拍攝的照片及2萬多筆數位資料匯入系統，建立3D影像數位模組。

工務處副處長黃毅維說，已盤點湖海路全線有12處須改善，並向中央爭取7500萬元經費，預計施作高度約5公尺的防落石網。消防局協助空拍湖海路影像，建立3D影像數位模組，可觀察潛在落石岩塊各個角度節理發展，以及落石區域緩衝帶腹地是否足夠，評估風險及設計防護工程。

消防局長陳龍輝表示，消防局空拍機隊在日前金華橋落水案，還有其他山難搜救扮演重要角色，與工務單位合作觀測，也能在坡地災害應變發揮功能。未來若有長時間降雨，請民眾盡量遠離山坡路段，以免發生危險。

海洋大學河海工程學系教授顧承宇指出出，坡地災害有許多類型，落石為其中之一。如果透過無人機數位建模，瞭解下方坡地角度及構造，就可以透過蒙地卡羅機率方法（Monte Carlo method）分析落石掉落位置機率，讓防護工程發揮更大的成效。

基隆市消防局空拍機隊前往湖海路，操控空拍機升空攝影，以利工務處施作防護工程。圖／基市府提供
基隆市消防局空拍機隊前往湖海路，操控空拍機升空攝影，以利工務處施作防護工程。圖／基市府提供
基隆市消防局空拍機隊前往湖海路，操控空拍機升空攝影，以利工務處施作防護工程。圖／基市府提供
基隆市消防局空拍機隊前往湖海路，操控空拍機升空攝影，以利工務處施作防護工程。圖／基市府提供
基隆市消防局空拍機隊前往湖海路，操控空拍機升空攝影，以利工務處施作防護工程。圖／基市府提供
基隆市消防局空拍機隊前往湖海路，操控空拍機升空攝影，以利工務處施作防護工程。圖／基市府提供

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