影／龜山島海面冒出「2顆人頭」賞鯨船急剎車 驚險一幕真相曝光

宜蘭龜山島的夢幻「牛奶海」及「龜島磺煙」吸睛又吸客，未料昨天上午10時許，一艘賞鯨船載客繞行龜山島時，赫見海面冒出2顆人頭載浮載沈，船長急踩剎車，差100公尺就險些撞上；經查，附近停了艘白色的海洋研究船，這兩顆是正在做生態調查研究人員的頭。

「調查人員就在賞鯨船的航道上，四周又沒有其它船艇戒護，太危險」，超級星號賞鯨船昨天上午10點25分，載客人繞島後準備要登島，突然看到海面上冒出2顆人頭，不時潛入海中上下沈浮，並不明顯，船長眼看就快撞上頭了，趕緊剎車放慢速度並鳴笛示警，解說員廣播大喊並錄影拍下他們，船上遊客直呼「太誇張」。

賞鯨解說員簡逢均表示，過去曾有遊客跳下海游泳，但旁邊會有遊艇或橡皮艇戒護，避免被過往的船隻撞上，但這兩個名潛水生態調查人員的四周，全無其它船艇保護，非常危險；昨天早班的賞鯨船就已經看到這兩人，至少他們在海面約有2小時，後來才被橡皮艇接走。

簡逢均說，原本以為是潛水客闖入賞鯨船航道，經過遊艇公會協助查詢，原來是科技部海洋研究船正在龜山島附近海域進行生態調查。