基隆市新增36例 22名居家隔離對象 新增14人感染源待查

基隆市長林右昌今天下午說明本市疫情概況，居家隔離人數2261人 ，較昨天增加337人，自主健康管理272人，較昨天減少9人。新增36例新冠肺炎確診個案，有22人是匡列居家隔離對象，另有14名新增個案，感染源未明，待疫調及病毒基因體定序釐清。

林右昌說，中央公布與基隆相關36例，其中2例應移出，因為1例是在台北市居住及生活，另1例雖住基隆，但3月25日起就在花蓮某醫院住院。

今日新增案例中，與中正區某工地群聚相關6例、小吃店群聚衍生家庭相關1例、某托嬰中心群聚衍生家庭相關1例，都是原匡列居隔對象。

6個家庭群聚相關12例，9例是原匡列對象，另有1個家庭3人確診是新增感染鏈，他們因都出現症狀，快篩陽性後PCR複檢確診。

友人群聚相關2例，案27782是20多歲女性，因身體不適，全家人快篩，只有她陽性。衛生局安排防疫計程車送她到醫院PCR篩檢陽性確診。她曾與案27918一起吃飯，雙雙確診。

與外縣市相關共6例，其中與台北市IKON TAIPEI酒吧群聚相關3例，有兩人分別與友人去消費確診，另1人是衍生家庭感染匡列對象。台北市某職場群聚相關1例，居隔期間確診。台北市街舞群聚1例，因曾與確診個案一起練舞確診。與新北市某職場相關1例，因身體不適快篩陽性轉PCR確診，無明確接觸史，待疫調釐清。基隆某醫院群聚3例。