基隆廣發快篩試劑 林右昌建議設法降價 比照口罩鋪貨

基隆市長林右昌今天說，「全民防疫．愛心篩檢」計畫找出38名確診者，對近幾天穩定並有效控制疫情有非常大的幫助。建議中央把快篩試劑應該比照口罩，成為重要的國家戰略性防疫物資，未來讓價格能更低廉，並讓民眾能方便採購，滿足自我監測管理健康的需求。

林右昌說，中央專案核配20萬劑快篩試劑給基隆市，市府4月5日到9實施全民防疫．愛心篩檢計畫，總計發出19萬7434劑，發放比例達98.7%。

發放對象為18歲以上民眾，透過區里系統發給一般民眾9萬929劑，重點區里發出2萬8140劑，合計11萬9069劑，占60.3%。第2類不易掌握族群發出1萬6233劑，占8.23%。基3類由基層診所發出1萬3400劑，占6.79%。第4類關鍵基礎設施人員發出4萬8732劑，占24.68%。

林右昌說，快篩陽性通線專線共接到44人回報，經PCR複檢有38人確診，另6人為陰性。38人中有26人送集中檢疫所，12名多年紀比較大或有心血管疾病送醫院收治。

計畫團隊分析快篩陽性到PCR採檢確診，平均每人花費1.5小時，PCR採檢完成到檢驗報告出爐平均是2.8小時，總計4.3個小時，比傳統篩檢流程時間大幅縮短，認為有助爭取更多時間進行疫調及匡列居家隔離，減少社區傳播機會。