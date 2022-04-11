快訊

不要太樂觀！ 柯文哲：估疫情還要燒兩個月才達峰頂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆廣發快篩試劑 林右昌建議設法降價 比照口罩鋪貨

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天建議中央比照口罩，把快篩試劑成為重要的國家戰略性防疫物資。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天建議中央比照口罩，把快篩試劑成為重要的國家戰略性防疫物資。圖／基市府提供

基隆市長林右昌今天說，「全民防疫．愛心篩檢」計畫找出38名確診者，對近幾天穩定並有效控制疫情有非常大的幫助。建議中央把快篩試劑應該比照口罩，成為重要的國家戰略性防疫物資，未來讓價格能更低廉，並讓民眾能方便採購，滿足自我監測管理健康的需求。

林右昌說，中央專案核配20萬劑快篩試劑給基隆市，市府4月5日到9實施全民防疫．愛心篩檢計畫，總計發出19萬7434劑，發放比例達98.7%。

發放對象為18歲以上民眾，透過區里系統發給一般民眾9萬929劑，重點區里發出2萬8140劑，合計11萬9069劑，占60.3%。第2類不易掌握族群發出1萬6233劑，占8.23%。基3類由基層診所發出1萬3400劑，占6.79%。第4類關鍵基礎設施人員發出4萬8732劑，占24.68%。

林右昌說，快篩陽性通線專線共接到44人回報，經PCR複檢有38人確診，另6人為陰性。38人中有26人送集中檢疫所，12名多年紀比較大或有心血管疾病送醫院收治。

計畫團隊分析快篩陽性到PCR採檢確診，平均每人花費1.5小時，PCR採檢完成到檢驗報告出爐平均是2.8小時，總計4.3個小時，比傳統篩檢流程時間大幅縮短，認為有助爭取更多時間進行疫調及匡列居家隔離，減少社區傳播機會。

林右昌表示，已將篩檢計畫執行成果與分析製作成報告，將送交中央流行疫情指揮中心供做擬定相關政策參考，並建議未來將快篩試劑比照口罩，視為國家防疫戰略物資，以親民的售價在市場各通路鋪貨，方便民眾就近購買篩檢，滿足大家自我監測健康的需求。

基隆市長林右昌今天建議中央比照口罩，把快篩試劑成為重要的國家戰略性防疫物資。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天建議中央比照口罩，把快篩試劑成為重要的國家戰略性防疫物資。圖／基市府提供

快篩 林右昌 疫情

延伸閱讀

基市爆醫院群聚感染 同病房3人確診醫院清消匡列114人

基隆市書香日閱讀 教育處長讀「雙魚B 理科市長」起跑

基隆愛心篩檢陽性通報專線收線了！共接44通38人確診

基隆崇右科大2名學生確診 研判源自社區隱形感染鏈

相關新聞

基隆廣發快篩試劑 林右昌建議設法降價 比照口罩鋪貨

基隆市長林右昌今天說，「全民防疫．愛心篩檢」計畫找出38名確診者，對近幾天穩定並有效控制疫情有非常大的幫助。建議中央把快...

確診爆增宜蘭卻只公布5處足跡 衛生局說明真正原因曝光

宜蘭今天新增12例確診個案，加上外縣市確診者曾到過宜蘭旅遊或訪友，確該者的足跡應該是一籮筐，但縣衛生局今天卻只公布5處足...

疫情燒不停 林姿妙宣布「杏輝宜蘭永續城鄉馬拉松活動」延後辦

宜蘭今天新增12起確診個案，尚有562人在居家隔離中。縣長林姿妙今天宣布，考量疫情嚴峻，為了守護全民健康安全，原訂4月2...

堆肥廠無法可管台東縣府提修正案 議員質疑聲中通過1讀

台東縣議會今召開十九屆第20次臨時會，縣府提出「台東縣新設畜牧場管理自治條例修正案」，將原僅規範管理畜牧場部分，增列「畜...

影／愛在四月天宜蘭公益演唱會百位藝人登場 免費索票

第一次結合百位藝人在宜蘭演出的大型公益演唱會「愛在四月天」，訂於4月16日晚上在縣立體育館登場，即日起開放免費索票。由於...

基隆市書香日閱讀 教育處長讀「雙魚B 理科市長」起跑

每年4月23日是「世界書香日」，基隆市政府教育處發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，邀請基隆學生和其他縣市學生接力朗讀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。