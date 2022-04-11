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確診爆增宜蘭卻只公布5處足跡 衛生局說明真正原因曝光

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣衛生局今天公布的5處確診者足跡，包括全聯、全家及統一超商等地。圖／衛生局提供
宜蘭縣衛生局今天公布的5處確診者足跡，包括全聯、全家及統一超商等地。圖／衛生局提供

宜蘭今天新增12例確診個案，加上外縣市確診者曾到過宜蘭旅遊或訪友，確該者的足跡應該是一籮筐，但縣衛生局今天卻只公布5處足跡。經了解，原因是宜蘭好吃好玩的地方大都一致，這些地方在日前就曾被列入足跡，都已經清消再清消，因「足跡重疊」不再公布。

宜蘭縣的疫情傳播鏈主要分兩條，舞蹈教室群聚案累計共有43例確診、家族聚餐群聚累計共22例確診。今天新增12個確診個案，足跡都屬於家族群聚感染的一環。

案27574（20幾歲男性）─4月4日下午2時40分至2時50分，一信大藥局(頭城鎮青雲路二段373號)。4月7日下午1時15分至1時25分，7-ELEVEN頭城門市(青雲路三段96號1樓)。4月7日下午5時5分至5時30分，全聯頭城青雲店(青雲路三段298號)。

案27773（20幾歲男性）─4月9日晚上7時45分至7時50分，全家便利商店冬山義成店(義成路三段316號)；4月9日晚上7時53分至8時，7-ELEVEN-羅義門市(冬山鄉義成路三段361號)。

清明連假期間返鄉民眾或到宜蘭玩的遊客非常多，假期結束後陸續有人傳出確診，昨天縣衛生局公布足跡多到唸不完，對比今天只公布5處確診足跡，在國內接連三天每日爆出400多確診病例的同時，讓人懷疑宜蘭不可能只有這5處足跡？

縣衛生局表示，宜蘭好玩的地方、知名景點及好吃的美食吸引很多外縣市遊客，大家挑選旅遊及品嘗美食所去的地方也大致相同，以致出現確診者「足跡重疊」，衛生單位之前通知業者都已經消毒過再消毒，基本上環境衛生安全都沒有問題，所以今天就不再公布，仍請民眾出門務必戴口罩、勤洗手。

足跡 衛生局 宜蘭

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