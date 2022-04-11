堆肥廠無法可管台東縣府提修正案 議員質疑聲中通過1讀

台東縣議會今召開十九屆第20次臨時會，縣府提出「台東縣新設畜牧場管理自治條例修正案」，將原僅規範管理畜牧場部分，增列「畜牧設施亅，因日前關山有業者欲設堆肥加工廠引發抗議，議員對修正案有疑慮，在質疑聲中通過一讀，議長裁示二讀再做討論。

台東縣關山鎮及海端鄉交界處，有業者投資設立禽畜堆肥及加工廠，引發地方抗議，業者表示依法設置，地方居民不接受、仍持續抗議，縣府認為原畜牧管理條例無法管理推肥廠，提出修正案，但議員黃瑞華、張全馨嵐、林參天都提出質疑。

台東縣農業處長許家豪表示， 這次會修正自治條例是民眾和議員陳情，要求縣府盡速修正才提出，修正三議後，未來要設置畜牧設施，例如堆肥廠，都必須距離社區、部落、學校、醫院500公尺以上，本案會持續和議員協商。

議員黃瑞華說，地方認為該工廠不要做堆肥，影響環境、空氣、水源，希望修正案中增加「取得週邊500公尺居民同意」，才能發出使用執照。

「地方抗議聲很大！」議員陳宏宗說，畜牧場和堆肥廠不同，業者之前申請算偷跑，縣府當時就不應讓業者通過建照申請，現在業者先向農委會申請用地變更核准，再向縣府申請建築執照，新的修正案能追溯管理該堆肥加工廠嗎？