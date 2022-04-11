影／愛在四月天宜蘭公益演唱會百位藝人登場 免費索票

第一次結合百位藝人在宜蘭演出的大型公益演唱會「愛在四月天」，訂於4月16日晚上在縣立體育館登場，即日起開放免費索票。由於疫情期間，室內人數採「減半」總量管制，只開放1000人進場，演出藝人都必須打滿三劑疫苗且通過快篩陰性才能演出，確保活動安全。

「愛在四月天-愛，家就幸福了」由宜蘭縣政府與縣議會指導，由社團法人台灣藝起發光促進協會、宜蘭縣基督徒聯禱會、宜蘭縣全福關懷協會主辦，藝人牧師宋逸民帶領的藝起發光協會召聚百位藝人來到宜蘭演出。

宋逸民今天出席活動宣傳時表示，每年耶誕節活動都會到宜蘭參加點燈活動，因此與宜蘭結緣，一個有愛的家庭，就能有幸福，這場大型公益演唱會要把傳愛的火把傳遞到宜蘭，讓宜蘭成為可以移居落戶的幸福城市。

縣長林姿妙表示，家庭是影響國家的最小組成單位，愛則是維繫家庭幸福最關鍵的重要元素，希望喚起大家對愛與家庭價值，在生活及社會的重要性。

晚會中特別請到TBC國際舞王黃柏青老師設計充滿力與美的舞蹈，採用雙主持人，藝人白家綺與知名主播岑永康、小馬(倪子鈞)與小禎一起主持，亞洲歌王巫啟賢也到場獻唱，規模堪比跨年晚會，大家為愛奉獻心力。

縣立體育館最多可容納2000人進場，這次只開放1000個座位，除了表演藝人做好嚴密的疫苗施打及快篩，也請參與民眾落實QR CODE實聯制、測量體溫、全程配戴口罩、禁止在活動場域飲食及隨意移動位置。相關索票及活動詳情請至官網查詢https://www.taiwanblessing.tw/2022愛在四月天索票/。