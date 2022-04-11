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基隆市書香日閱讀 教育處長讀「雙魚B 理科市長」起跑

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，百福國中閱推老師江佩穎帶領學生為幼兒園大班孩童朗讀「小刺蝟愛生氣」。圖／基市府提供
基隆市發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，百福國中閱推老師江佩穎帶領學生為幼兒園大班孩童朗讀「小刺蝟愛生氣」。圖／基市府提供

每年4月23日是「世界書香日」，基隆市政府教育處發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，邀請基隆學生和其他縣市學生接力朗讀，並號召社會賢達和民眾響應，希望在各地播下更多閱讀種子，向世界傳遞閱讀芬芳，同享閱讀喜樂。

朗讀活動今天從設在暖暖高中的基隆市閱讀教育資源中心起跑，環島串連接力。 起跑影片上傳臉書「跨閱基隆」專頁播放，計畫接力朗讀到30日。有意參加者可找好朗讀文本及接棒朗讀的人，拍攝2~3分鐘朗讀影片，再將影片連結上傳「跨閱基隆」粉專。

教育處表示，市府迎接世界書香日並推動閱讀教育，邀請基隆市閱讀教育資源中心諮詢顧問陳欣希，指導基隆閱讀推動教師帶領學生朗讀，並跟其他學校學生線上面對面，朗讀詩、文章、自創繪本或播放朗讀文本影片，交流朗讀體驗。

基隆市教育處長杜國正選擇朗讀基隆市長林右昌《雙魚B•理科市長：林右昌的人生進擊RPG》新書中，提及小時候想當動物園園長、畫家，雖未成真但為人生注入養分等內容，希望激勵學子把握學習經驗，發展自己的興趣，開創人生。

跨國朗讀交流部分，暖暖高中和日本福井縣學生、銘傳國中跟美國休士頓學生互動，建德國中學生則和台北歐洲小學學生，相互用中文、英文、韓文、泰國、法文、義大利文的「你好」打招呼，並用國語、客語、閩南語朗讀介紹基隆美食。

基隆市許多學校參與朗讀活動，明德國中學生以國語、閩南語、阿美族語、越南語朗讀；安樂國小為社區長輩朗讀；建德國小因應時事以烏俄戰爭讀本討論難民，還有不少學校為幼兒園小朋友朗讀。

基隆市發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，教育處長杜國正朗讀《雙魚B•理科市長：林右昌的人生進擊RPG》，鼓勵學子把握學習經驗，發展興趣。圖／基市府提供
基隆市發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，教育處長杜國正朗讀《雙魚B•理科市長：林右昌的人生進擊RPG》，鼓勵學子把握學習經驗，發展興趣。圖／基市府提供
基隆市發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，銘傳國中閱推老師林季儒在閱讀課帶學生和美國休士頓 學生交流朗讀。圖／基市府提供
基隆市發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，銘傳國中閱推老師林季儒在閱讀課帶學生和美國休士頓 學生交流朗讀。圖／基市府提供
基隆市發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，建德國小校長胡宗光和閱推教師張思涵帶領學生熱情響應。圖／基市府提供
基隆市發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，建德國小校長胡宗光和閱推教師張思涵帶領學生熱情響應。圖／基市府提供
基隆市發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，中正國中閱推老師陳慧欣帶領學生為幼兒園大班學生朗讀《行動救地球！改變世界環保名人傳》。圖／基市府提供
基隆市發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，中正國中閱推老師陳慧欣帶領學生為幼兒園大班學生朗讀《行動救地球！改變世界環保名人傳》。圖／基市府提供

基隆 德國 暖暖高中

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