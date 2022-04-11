花蓮獲中央挹注經費 提升七星潭遊憩環境

花蓮縣政府向交通部觀光局爭取七星攤遊憩空間優化計畫，獲核定經費含地方配合款共900萬元整，更新範圍包括入口意象、增進指標明顯度，在自行車步道口設擋車板，以及修繕賞星廣場遮雨棚等，預計8月底前發包工程，提升風景區整體遊憩設施及環境。

七星潭為觀光客造訪的景點之一，總是吸引不少遊客前往，但部分設施老舊須更新。縣府向觀光局提出「體驗觀光－地方旅遊環境營造計畫－七星潭風景區遊憩空間優化計畫」，縣府觀光處表示，這項計畫主軸透過相關的修繕作業，能優化整體環境，增進設施的使用舒適性。

觀光產業科長陳勇男指出，七星潭優化範圍北從德燕定置漁場到南端的遊客中心，約有4至5個工區，包含修繕2端入口意象融入地方特色，提升指標明顯度，並在遊客中心自行車步道口2端設置擋車板，防止機車進入，維護自行車騎士安全，提升環境品質。

該計畫同時針對服務中心及賞星廣場的屋頂修繕防漏水，減少漁場附近廁所前空地的地坪落差，避免遊客絆倒，也在臨潭橋旁大客車停車塲施作無障礙步道等。