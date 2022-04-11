快訊

6人逃兵找「愛滋病替身」體檢 1人自首5人全部落網

紐約時報廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

花蓮獲中央挹注經費 提升七星潭遊憩環境

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
七星潭為觀光客造訪的景點之一，但部分設施老舊須更新，縣府向中央爭取經費優化整體設施與環境。記者王思慧／攝影
七星潭為觀光客造訪的景點之一，但部分設施老舊須更新，縣府向中央爭取經費優化整體設施與環境。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府向交通部觀光局爭取七星攤遊憩空間優化計畫，獲核定經費含地方配合款共900萬元整，更新範圍包括入口意象、增進指標明顯度，在自行車步道口設擋車板，以及修繕賞星廣場遮雨棚等，預計8月底前發包工程，提升風景區整體遊憩設施及環境。

七星潭為觀光客造訪的景點之一，總是吸引不少遊客前往，但部分設施老舊須更新。縣府向觀光局提出「體驗觀光－地方旅遊環境營造計畫－七星潭風景區遊憩空間優化計畫」，縣府觀光處表示，這項計畫主軸透過相關的修繕作業，能優化整體環境，增進設施的使用舒適性。

觀光產業科長陳勇男指出，七星潭優化範圍北從德燕定置漁場到南端的遊客中心，約有4至5個工區，包含修繕2端入口意象融入地方特色，提升指標明顯度，並在遊客中心自行車步道口2端設置擋車板，防止機車進入，維護自行車騎士安全，提升環境品質。

該計畫同時針對服務中心及賞星廣場的屋頂修繕防漏水，減少漁場附近廁所前空地的地坪落差，避免遊客絆倒，也在臨潭橋旁大客車停車塲施作無障礙步道等。

縣府表示，因應觀光旅遊客群多元性，兼顧不同族群遊客及行動不便人士需求，遊憩設施規畫納入通用設計精神，並依硬體建設考量自然生態保護及植栽綠化，降低對環境衝擊，打造舒適、人性化的旅遊環境，讓遊客輕鬆享受花蓮得天獨厚、依山傍海的美麗月牙灣。

花蓮縣政府獲觀光局核定經費含地方配合款共900萬元，將修繕七星潭賞星廣場遮雨棚等。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府獲觀光局核定經費含地方配合款共900萬元，將修繕七星潭賞星廣場遮雨棚等。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府向觀光局爭取七星攤遊憩空間優化計畫，提升風景區整體遊憩設施及環境。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府向觀光局爭取七星攤遊憩空間優化計畫，提升風景區整體遊憩設施及環境。記者王思慧／攝影

自行車 觀光局 花蓮

延伸閱讀

4月11日疫情整理包／桃園今確診+20以上 花蓮增2國小停課

疫情燒進校園 花蓮增2國小停課

馬來西亞旅展台灣館推自行車旅遊 民眾盼赴台

酒醉大學生涉燒捷運旁自行車 現行犯遭逮辯：點火抽菸

相關新聞

影／愛在四月天宜蘭公益演唱會百位藝人登場 免費索票

第一次結合百位藝人在宜蘭演出的大型公益演唱會「愛在四月天」，訂於4月16日晚上在縣立體育館登場，即日起開放免費索票。由於...

基隆市書香日閱讀 教育處長讀「雙魚B 理科市長」起跑

每年4月23日是「世界書香日」，基隆市政府教育處發起「悅讀快閃•棒棒相傳」朗讀活動，邀請基隆學生和其他縣市學生接力朗讀，...

花蓮獲中央挹注經費 提升七星潭遊憩環境

花蓮縣政府向交通部觀光局爭取七星攤遊憩空間優化計畫，獲核定經費含地方配合款共900萬元整，更新範圍包括入口意象、增進指標...

基市學校飲水機 2年內汰換

除了班班有冷氣， 基隆市教育處計畫今、明2年編列約1600萬元預算，補助各校汰換使用超過10年或新購冰溫熱功能、能源效率...

蘇花安南澳匝道 居民盼南移

蘇花安即將完成期末規畫報告，宜蘭南澳鄉武塔及金洋地區居民，有感於先前蘇花改工程，未提供當地居民便捷通行路線，不但造成出入...

從皇民作家到無業流氓 基隆策展呈現周金波文學之路

基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，帶領觀眾一起認識已故周金波牙醫師的文學之路。周金波的兒子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。