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從皇民作家到無業流氓 基隆策展呈現周金波文學之路

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，帶領觀眾一起認識已故周金波牙醫師的文學之路。圖／基隆社區大學提供
基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，帶領觀眾一起認識已故周金波牙醫師的文學之路。圖／基隆社區大學提供

基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，帶領觀眾一起認識已故周金波牙醫師的文學之路。周金波的兒子、女兒也出席開幕活動，肯定策展團隊的努力與付出。

策展的基隆社大學、雞籠學社表示，周金波是日據時期台灣的重要作家，終身以日語寫作小說、隨筆、劇本。二次大戰結束後國民政府接收台灣，周金波因就指為「皇民作家」，不見容於當代文壇，並被台灣文壇忽略。

策展單位說，台灣的歷史可以說是統治者的歷史，台灣人自己的歷史經常不存在，周金波的作品，正是忠實的描寫台灣特定的時代故事。這次策展希望呈現有限的資料，讓民眾重新認識在歷史洪流中，周金波為何被烙印「皇民作家」標籤，成為「無業流氓」的人生故事。

周金波的兒子周振才、楊振隆和女兒周嬪里今天出席展覽開幕活動，並由目前擔任228事件紀念基金會執行長的楊振隆代表致詞，追憶亡父往事，並感謝策展團隊的用心。

立委蔡適應說，網路上有關周金波醫師的資料內容，都流於片段或零碎。這次展出除了實體展覽，也可建構線上展覽平台，等實體展覽結束後，民眾仍可藉以線上導覽，能對周金波醫師的一生有更深入的認識。

「被白浪淹沒的臺灣作家周金波文物展」展出到6月30日，地點在基隆市黃臘石文化館（暖暖區過港路52號），團體可預約免費導覽。周二到周日展出時間上午9點到下午5點，周一休館。

基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，帶領觀眾一起認識已故周金波牙醫師的文學之路。圖／基隆社區大學提供
基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，帶領觀眾一起認識已故周金波牙醫師的文學之路。圖／基隆社區大學提供
基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，帶領觀眾一起認識已故周金波牙醫師的文學之路。圖／基隆社區大學提供
基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，帶領觀眾一起認識已故周金波牙醫師的文學之路。圖／基隆社區大學提供
基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，帶領觀眾一起認識已故周金波牙醫師的文學之路。圖／基隆社區大學提供
基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，帶領觀眾一起認識已故周金波牙醫師的文學之路。圖／基隆社區大學提供
基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，帶領觀眾一起認識已故周金波牙醫師的文學之路。圖／基隆社區大學提供
基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，帶領觀眾一起認識已故周金波牙醫師的文學之路。圖／基隆社區大學提供
基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，228事件紀念基金會執行長、周金波的小兒子楊振隆代表家屬致詞。圖／基隆社區大學提供
基隆市黃臘石文化館「被白浪淹沒的台灣作家周金波文物展」今天開幕，228事件紀念基金會執行長、周金波的小兒子楊振隆代表家屬致詞。圖／基隆社區大學提供

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