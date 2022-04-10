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「一條安全回家的路」蘇花安花蓮南下宜蘭南澳匝道南移

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭南澳鄉公所及地方人士陳情立委陳歐珀（左三）要求一條安全回家的路，建議蘇花安設計規劃南澳南溪路堤的匝道，往南移到126公里設置。圖／讀者提供
宜蘭南澳鄉公所及地方人士陳情立委陳歐珀（左三）要求一條安全回家的路，建議蘇花安設計規劃南澳南溪路堤的匝道，往南移到126公里設置。圖／讀者提供

蘇花安即將完成期末規劃報告，宜蘭南澳鄉武塔及金洋地區居民有感於先前的蘇花改工程，未提供當地居民便捷通行路線，不但造成民眾出入不便，甚至釀成砂石車撞死人意外，最近居民連署陳情立委陳歐珀及公路總局，建議規劃蘇花安路線時，把原設計南澳南溪路堤的匝道往南移至126公里。

歷經9年工期，「蘇花改」2年多前全線通車，但宜蘭及花蓮部分路段未改善，交通部應宜花縣民要求，進行台9線蘇花公路安全提升計畫（簡稱蘇花安），最近將完成期末規劃。

但是，南澳地區金洋及武塔居民發現在即將完成的規劃報告書中，南澳南溪路匝道設在129公里附近，從花蓮開車南下匝道位置剛好塞在平交道市區，還必須多繞數公里的路程才能回到部落，並未比較縮短距離，對現況沒有改善。

南澳鄉民代表會副主席吳長福表示，早年在興建蘇花改工程時，有條進出南澳金洋及武塔地區便道，居民曾要求施工單位日後完成蘇花改工程時，保留這條便道，工程單位原本也答應，後來卻在工程完成把便道拆了，留下一條不方便的驅離車道給他們走，罔顧居民通行權益，是把他們當成「二等公民」。

吳長福說，去年11月有輛砂石車行駛驅離車道，疑似為了趕路載運砂石，轉彎不慎與一名機車騎士對撞，造成騎士送醫不治，目前行駛的道路危險，地方期盼「一條安全回家的路」，中央不該漠視民眾需求。

當地發動數百人連署日前向立委陳歐珀陳情，陳情書指出，武塔、金洋居民占南澳地區居民30以上，要求增設一處安全回家的匝道。此事經由陳歐珀邀集鄉公所、地方民代與公路總局協商，公路總局認為，蘇花安採一地區一交流道的方式規畫，在南澳交控中心旁已規劃設置進出匝道，建議不再增設。

最後，協商會做成把現有蘇花安規劃設計的「匝道南移」決議，陳歐珀表示，行政院長蘇貞昌曾指示政府針對重大建設應該尊重專業、契合民意；東部地區以原民部落為主且散布於各偏鄉部落，公路總局不能以西部都市人口密集之規劃角度來評估，應以偏鄉部落的安全性及需求性進行客觀評估，建議蘇花安原設計南澳南溪路堤匝道，南移設在126公里，方便部落進出。

蘇花改完工後留了一條驅離車道給南澳鄉金洋及武塔居民進出，不方便又危險，去年11月曾發生砂石車與機車對撞的死亡意外，居民要求一條安全回家的路。圖／讀者提供
蘇花改完工後留了一條驅離車道給南澳鄉金洋及武塔居民進出，不方便又危險，去年11月曾發生砂石車與機車對撞的死亡意外，居民要求一條安全回家的路。圖／讀者提供

南澳 蘇花改 陳歐珀

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