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花蓮吉安春季蘭展 奇特爭芳令人讚嘆

中央社 / 花蓮縣10日電

蘭花有花中君子之稱，高潔脫俗的清香和花苞吸引文人雅士或社會名流青睞，花蓮吉安鄉公所與花蓮蘭藝協會連續3年在好客藝術村舉辦年度「春季蘭展」，吸引許多民眾到場觀賞。

台灣有蘭花王國美稱，花蓮有許多花農辛苦培育蘭花，如獲獎無數的劉定榮、養蘭半世紀的馬天官等，他們栽種的蘭花這次都有參展，展覽到今天下午4時止。

漫步會場中，黃色、藍色、粉紅等繽紛色彩中散發淡淡幽香，近300盆的蘭花奇特爭芳，令人目不暇給，無論是進口蘭種或在地原生蘭都讓參觀民眾讚嘆大自然的奇妙。

參展會員們帶來許多珍稀蘭花，有盛開的春石斛、蝴蝶蘭，還有珍奇少見的老鼠尾蝴蝶蘭、仙履拖鞋蘭、萬代蘭、嘉德麗雅蘭、花香濃郁的倒吊類石斛蘭等等。

花蓮蘭藝協會理事長林彥霖表示，已連續第3年在吉安鄉辦理春季蘭展，感謝鄉公所大力支持，讓來自世界各地、種類多元、稀珍優雅的蘭花，得以讓鄉親欣賞與認識；尤其協會才結束世界三大蘭展「台南國際蘭展」的行程，因此會場也加碼展出這次國際蘭展的得獎蘭株，希望透過多方的深度交流、展覽、分享，讓大家更有興趣接觸蘭花。

吉安鄉長游淑貞指出，花蓮蘭藝協會春季蘭展歷年來獲得眾多佳評，吸引許多愛蘭的鄉親把美麗的蘭花苗株帶回家種植欣賞，也為吉安帶來繽紛花卉的美好城鄉風貌。

花蓮 吉安 台南

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