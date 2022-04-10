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中央挹注經費 花蓮七星潭將優化遊憩空間

中央社 / 花蓮縣10日電

七星潭可欣賞太平洋海景，遠眺清水斷崖，是觀光客到花蓮必訪景點之一，為建構友善旅遊環境，縣府向中央爭取經費，預計8月底前完成工程發包，將全面提升遊憩設施及環境。

七星潭是花蓮縣唯一的縣級風景區，具有豐富的自然人文景觀、海水潔淨湛藍，礫石晶瑩剔透，白天看太平洋海景，遠眺清水斷崖，夜晚可欣賞新城和崇德地區燈火與星辰輝映閃爍，為花蓮最佳風景區之一。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，花蓮為觀光大縣，近年來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，觀光產業嚴重受創；在後疫情時期，國人將原先規劃的國外旅行改為更精緻的深度國內旅遊，尤其花蓮山海相間擁有得天獨厚的魅力，縣府藉由風景區設施及周邊環境的優化，讓花蓮成為適合深度旅遊的城市，遊客不只是走馬看花，更進而吸引商機、創造在地經濟量能。

花蓮縣政府向交通部觀光局爭取「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫－七星潭風景區遊憩空間優化計畫」，獲核定經費含地方配合款總計新台幣900萬元，將全面提升七星潭風景區遊憩設施及環境。

計畫預計將於8月底前完成工程發包，並依硬體建設考量自然生態保護及植栽綠化，以降低對環境的衝擊，於入口意象之營造融入地方特色，與周邊景觀協調。遊憩設施規畫兼顧不同族群遊客及行動不便人士需求，透過設施的改善，便利遊客到訪，打造舒適、人性化的旅遊環境。

花蓮 疫情 交通部

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