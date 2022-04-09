獨／獼猴入侵天祥女廁「偷窺」 竟是遊客這麼「母湯」

太魯閣國家公園天祥遊憩區竟有獼猴闖入女廁偷窺，女遊客嚇一跳拿出手機錄影，發現獼猴逐一窺探廁間後，跳下地面搜索垃圾桶，翻出裝有食物的塑膠袋奪門而出。獼猴闖女廁並非騷擾遊客，而是遊客沒公德心將食物丟在垃圾桶，才出現獼猴在廁所偷窺覓食的行徑。

「啊！猴子在女廁偷看」曾姓女遊客說，昨天她開車載父母到花蓮太魯閣國家公園旅遊，經過天祥遊憩區時陪母親上公廁，剛走進女廁，突然看見一隻獼猴從屋頂空隙闖入，隨後踩著廁間隔板，從上方繞著女廁走一圈，從逐一探視廁間，毫無顧忌。

她覺得獼猴行徑怪異膽大妄為，拿起手機錄影，沒想到獼猴突然跳下隔壁的無障礙廁所，在垃圾桶翻找什麼，隨後拿出一個塑膠袋奪門而出，她跟著獼猴出去，獼猴跳到樹枝上，拿出塑膠袋裡的食物大吃起來。

她才恍然，不是獼猴有異常癖好，而是遊客將食物隨手丟在廁所垃圾桶，吸引獼猴到廁所覓食，才出現如同偷窺的舉動。曾爸爸看了猴子的行為，也感嘆遊客公德心欠佳，造成野生獼猴行為怪異。

太管處表示，天祥地區猴群數量最高達到近百隻，曾有搶食、攻擊遊客紀錄，太管處誘捕、野放部分獼猴。然而，獼猴依照本能覓食，國家公園內資源豐富，獼猴有足夠食物，但因民眾餵食，讓獼猴過度靠近人類居住區域，甚至會搶食、攻擊遊客。