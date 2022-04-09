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宜蘭今增10人染疫 多為家族聚餐群聚案

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣今新增10名確診。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣今新增10名確診。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣今新增10名確診，1人為舞蹈教室傳播鏈的相關個案，案26725是30多歲女性，是舞蹈教室確診學生案24338的媽媽；她在女兒確診時被匡列居家隔離，當時檢測陰性，在陪病時染疫，Ct值16.7。另外9例是新增群聚案，與4月3日15人家族聚餐有關，感染源不明還在調查。

新增的9人群聚案，為案26601、案26602、案26728、案26729、案26932、4名尚未有案號，Ct值介於13.4至30.3。4月3日一場15人的家族聚餐中，其中染疫6人把病毒帶回家、職場與校園，再增3人確診，衛生局目前疫調中，也正緊急匡列相關人員。

9名確診者中，有1名清溝國小學生、2名育霖幼兒園學童，因此國小該班停課、幼兒園則全園停課，4月19日復課。縣府今天下午2點在清溝國小設站，全校師生、幼兒園學生與家長，粗估約600人；至於育霖幼兒園逾70位學生、7名老師，加上家長，共100多人要篩檢。

衛生局長徐迺維表示，案26601是未滿10歲女童，確診後展開疫調，發現其母、兄與表兄妹等家人都有症狀。他坦言，女童媽媽案26602是王維昌診所的醫護人員，同事案26932因而確診，但強調該診所不是破口，是被間接傳染；目前已通知4月2日至8日到該診所692人到社區篩檢站。另外，1名尚未有案號者在大愛檳榔攤工作。

縣長林姿妙表示，疫情不斷升溫，羅東博愛醫院、羅東聖母醫院社區篩檢站，增開今明兩天下午2點到6點，請有疑慮的民眾儘快前往篩檢。

宜蘭縣今新增10名確診，1人為舞蹈教室傳播鏈的相關個案。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今新增10名確診，1人為舞蹈教室傳播鏈的相關個案。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今新增10名確診，其中9例是新增群聚案，與4月3日15人家族聚餐有關，感染源不明尚在調查。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣今新增10名確診，其中9例是新增群聚案，與4月3日15人家族聚餐有關，感染源不明尚在調查。圖／宜蘭縣政府提供
羅東博愛醫院、羅東聖母醫院社區篩檢站，增開今明兩天下午2點到6點，請有疑慮的民眾儘快前往篩檢。圖／宜蘭縣政府提供
羅東博愛醫院、羅東聖母醫院社區篩檢站，增開今明兩天下午2點到6點，請有疑慮的民眾儘快前往篩檢。圖／宜蘭縣政府提供
1名清溝國小學生、2名育霖幼兒園學童確診，該國小1班停課、幼兒園全園停課，4月19日復課。圖／宜蘭縣政府提供
1名清溝國小學生、2名育霖幼兒園學童確診，該國小1班停課、幼兒園全園停課，4月19日復課。圖／宜蘭縣政府提供
清溝國小今天下午設站篩檢約600位師生與家長。圖／民眾提供
清溝國小今天下午設站篩檢約600位師生與家長。圖／民眾提供

相關單位今天在礁溪確診足跡清消。圖／民眾提供
相關單位今天在礁溪確診足跡清消。圖／民眾提供

幼兒園 衛生局 篩檢站

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