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聽浪濤嘗美食 台東慢食節今起台東海濱公園登場

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東慢食節活動，商家遊客都不用一次性包材容器。記者卜敏正／攝影
台東慢食節活動，商家遊客都不用一次性包材容器。記者卜敏正／攝影

最受文青、遊客喜愛的台東慢食節，今年首場在台東縣成功鎮海濱公園登場，今起一連兩天，超過40組台東慢食店家齊聚海濱公園，端出各式海味料理，遊客們在海岸邊、椰影搖曳草地上悠閒野餐，從料理中感受台東美食。

台東縣農業處長許家豪表示，台東環保慢食活動已經持續10多年，自2017年開始推出台東慢食節，強調從國際慢食運動核心理念「優質、純淨、公平」出發，鼓勵在地料理人與小農，挖掘特色食材和自身飲食文化，用料理訴說地方風土與文化生活。

許家豪說，慢食節的活動強調環保，商家、遊客在活動中完使用一次性餐具，攤商發揮創意運用自然素材為食器，大會也提供餐具租借、特製洗碗台等服務，讓人享受野餐慢生活、也做到垃圾減量、守護環境。

「旗遇海味」負責人林昱濱說，在地廚人以一支釣、拖釣、定置網、鏢旗魚、鰹竿釣、延繩釣等較友善漁法捕獲當令魚鮮，或潮間帶採集的海菜、貝類，以在地食材研發在地料理，因季節變化，所使用食材也不同，像近期黃鰭鮪魚盛產，就是地方最鮮食材，未來這一周鬼頭刀多，遊客就機會享受相關料理。

台東縣政府表示，本次慢食節除飲食攤位，也有海洋環境教育組織、食育團體一同參與，兩天活動中更安排成功小鎮慢食遊，帶領遊客登上賞鯨船遊歷成功港、導覽鎮上百年老屋、以及成功鎮最特別的鏢旗魚文化。

台東慢食節可以品嚐在地創意新鮮美食。記者卜敏正／攝影
台東慢食節可以品嚐在地創意新鮮美食。記者卜敏正／攝影
台東特色料理白玉蝸牛。記者卜敏正／攝影
台東特色料理白玉蝸牛。記者卜敏正／攝影
台東慢食節活動，商家遊客都不用一次性包材容器。記者卜敏正／攝影
台東慢食節活動，商家遊客都不用一次性包材容器。記者卜敏正／攝影

台東 野餐 餐具

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