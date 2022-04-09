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台東省道台9公路設電子號誌牌常「秀逗」 司機譏浪費錢
為提升夜間及視線不佳時的交通號誌辨識度，公路單位在台東省道台9線部分路段上設置太陽能電子號誌牌，但故障率太高，三不五時不是當機，就是面板不見圖示資訊，用路人批不符效益。
公路單位表示，電子號誌牌目前都在測試階段，也在保固期內，會請廠商盡速維修，並改善克服包括大雨、海鹽及高溫等自然環境因素干擾，降低故障率；現階段還是以傳統反光號誌牌為主。
台東省道台9線公路，前年起公路單位在部分路段設置太陽能電子號誌牌，提升夜間及視線不佳時的辨識度，讓用路人行車更具安全，未料，才啟用沒多久，這些電子號誌牌出現「秀逗」情形，狀況百出。
實際走一趟發現電子號誌牌不是當機完全沒作用，就是面板不見圖示資訊，甚至只出現一排紅燈、綠燈，完全無法辨識。多數用路人也認為電子號誌牌頻頻故障，不符效益，還是用傳統的較實際。
「大雨天就當機了！更別說是遇到颱風。」貨車林姓司機說，這種電子號誌牌其實不適合裝在靠海的地方，很容易受到影響，大雨天或動輒35度以上高溫就導致內部電子線路損壞，颱風能否正常更是一大問號。
另邱姓路人表示，相信電子號誌牌無論造價及後續維管都比傳統反光號誌牌的成本高，若三不五時都在故障，不僅不符效益，也浪費公帑，相關單位是有必要研議找出更好的辦法。
據了解，不僅電子號誌牌常故障，另更大的資訊可變標示（CNS）電子看板，之前也常會出現故障的情形，公路單位一再請包商維修，但經防水、線路及耐高溫改善後，故障率才得以減少。
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