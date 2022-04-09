冬山單車小旅行 三奇美徑看彩稻、仁山植物園賞桐花雪

桐花季節到來，宜蘭冬山最佳賞花好去處就在仁山植物園。冬山鄉公所今年推出「自行車慢活桐花小旅行」，要帶民眾踩鐵馬，穿梭三奇美徑俯瞰彩繪稻田，健行感受桐花盛開似雪的美景，再搭船悠遊冬山河。公所表示，5月周末安排6場次，4月11日開放網路報名，歡迎大家來冬山走走。

冬山三奇美徑素有「宜蘭版伯朗大道」之稱，一旁彩繪稻田近期已能看到可愛萌鹿和冬山車站的圖樣。公所觀光所長江立偉說，桐花季是每年4月到5月，仁山植物園又是冬山最多桐花之處，今年活動首度結合賞桐，5月正值花況最佳之際，再搭配彩稻結穗，行程豐富可期。

一日小旅行以低碳自行車為交通工具，沿途串連冬山鄉各景點。民眾從冬山車站出發，前往三奇美徑看彩繪稻田，再到仁山植物園走桐花步道，中午大啖在地土雞餐，下午到中山休閒農業園區的茶園體驗DIY的樂趣，最後坐電動小船遊冬山河、去神秘水道。