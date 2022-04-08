蘭陽媽祖文化節9月登場 一連3天海陸遶境巡安

宜蘭縣年度宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」2019年起開辦，去年疫情影響停辦，今年配合南方澳跨港大橋新橋9月完工，於9月16日起舉辦為期3天的海陸遶境巡安。縣長林姿妙今天率領主辦的南方澳南天宮，一同獻香祈福，庇佑活動期間風和日麗、國泰民安。

宜蘭三面環山、一面臨海，不少沿海居民都是信奉媽祖。2022蘭陽媽祖文化節是縣內大型宗教節慶活動與觀光盛事，9月16日登場，以海上巡航、陸上巡安方式遶境3天。

今年活動配合南方澳跨港大橋新橋完工，首日恭迎所有參與海巡遶境的媽祖神尊起駕上船，從南方澳漁港出發北上，行經宜蘭精神地標的龜山島，再至烏石港入港舉行儀典；接著展開以台9線為主軸的陸巡遶境，南下沿途到宮廟參拜與信眾換香。

神尊第1天駐駕礁溪鄉、隔天駐駕羅東鎮，第3天回鑾南方澳南天宮，舉辦眾神祈福晚會，祈求縣內平安健康。