蘭陽媽祖文化節9月登場 一連3天海陸遶境巡安
宜蘭縣年度宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」2019年起開辦，去年疫情影響停辦，今年配合南方澳跨港大橋新橋9月完工，於9月16日起舉辦為期3天的海陸遶境巡安。縣長林姿妙今天率領主辦的南方澳南天宮，一同獻香祈福，庇佑活動期間風和日麗、國泰民安。
宜蘭三面環山、一面臨海，不少沿海居民都是信奉媽祖。2022蘭陽媽祖文化節是縣內大型宗教節慶活動與觀光盛事，9月16日登場，以海上巡航、陸上巡安方式遶境3天。
今年活動配合南方澳跨港大橋新橋完工，首日恭迎所有參與海巡遶境的媽祖神尊起駕上船，從南方澳漁港出發北上，行經宜蘭精神地標的龜山島，再至烏石港入港舉行儀典；接著展開以台9線為主軸的陸巡遶境，南下沿途到宮廟參拜與信眾換香。
神尊第1天駐駕礁溪鄉、隔天駐駕羅東鎮，第3天回鑾南方澳南天宮，舉辦眾神祈福晚會，祈求縣內平安健康。
縣長林姿妙表示，今年遶境以海陸巡安、庇佑蘭陽為主軸，邀請各宮廟展現特有的民俗技藝、籌辦廟宇文化體驗等活動，期盼藉此促進縣內觀光旅遊、產業商機，增進地方繁榮與發展。
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