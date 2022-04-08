他捐2千萬急救設備給台東 消防局再增3支高救隊
臺疆樂善壇董事長黃榮海，捐贈台東縣消防局約2千萬元救護器材，今日先辦理15台手持式超音波捐贈儀式，縣長饒慶鈴感謝黃榮海、回贈感謝狀，捐贈器材讓台東高救隊救護車配備更完善，縣府今年還要增加3支高救隊，在救護車上搶救更多生命。
饒慶鈴表示，台東縣地形狹長，醫療資源多位於台東市中心，部分地區如長濱、達仁送醫路途遙遠，需花費大量時間，縣府近年積極推動「每部救護車即行動急診室」，充實消防軟硬體設施，今年將再新增3支高救隊，臺疆樂善壇愛心捐贈，對台東縣消防急救幫助很大。
她說，救護車是偏鄉民眾緊急救護依靠，未來4年台東將增加100名消防員，今年還要將增加綠島、鹿野及池上3支高救隊，也是全國首支離島設立的高級救護隊，全縣高救隊達到11支，這些努力也助台東去年OHCA患者急救成功率33.58％，創歷年新高，等於OHCA患者每3人即救回1人，且OHCA康復出院率為非6都第一。
黃榮海說，他是台東人、戶籍在鹿野，很榮幸能為家鄉盡心力，除了今天的捐贈，另將再捐生理監測器、骨針、影像喉頭鏡組、自動心肺復甦機等，共約2千萬元救護器材，也希望台東高救隊弟兄精進學習、充分運用，提升台東緊急救護能量。
台東縣消防局說明，手持式超音波不僅輕便且體積小，針對內科急症方便觀察體內狀況，例如從高處墜落或受到嚴重車禍撞擊的患者，除了明顯外出血能辨識處置，內出血有時無法輕易辨識，而手持式超音波可讓救護同仁更瞭解傷者腹內出血情形，並將訊息傳送至醫院，讓醫院能及早做好相關準備，銜接到院前及到院後的醫療處置。
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