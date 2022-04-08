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海陸巡安 蘭陽媽祖文化節9月16日登場

中央社 / 宜蘭縣8日電

宜蘭縣政府今天表示，配合南方澳跨港大橋重建工程在9月完工，2022蘭陽媽祖文化節將於9月16日起一連3天登場，屆時將以海上巡航、陸上巡安方式，祈求國泰民安。

縣府上午在南方澳南天宮舉行2022蘭陽媽祖文化節獻香祈福儀式，縣長林姿妙帶領主辦宮廟南天宮人員共同上香，祈求活動期間風和日麗，圓滿成功。

縣府發布新聞稿表示，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊停辦的蘭陽媽祖文化節，今年配合南方澳跨港大橋重建工程將於9月完工，因此規劃辦理為期3天海陸遶境巡安活動，日期為9月16日、17日及18日，起駕當日將恭迎所有參與海巡遶境的媽祖神尊從南方澳漁港出發北上，遶行宜蘭精神地標龜山島，之後抵達頭城烏石港。

縣府指出，繞行隊伍上岸到達烏石港後，接續展開陸巡遶境，將以省道台9線公路為主軸往南，沿途進行各宮廟參拜與信眾換香，活動第3天回鑾南方澳南天宮，並舉辦眾神祈福晚會。

林姿妙表示，今年遶境活動以海陸巡安、庇佑蘭陽為主軸，邀請各宮廟展現特有的民俗技藝，並籌辦廟宇文化體驗活動，呈現廟埕文化，讓宜蘭在地既有特色的宗教文化活動持續推動，促進縣內觀光旅遊及產業商機，增進地方繁榮與發展。

南方澳跨港大橋在108年10月1日坍塌，損害橋下3艘漁船。據宜蘭縣政府消防局統計，事故共造成6名外籍漁工死亡，至少2人重傷與8人輕傷。負責監造的公路總局蘇花公路改善工程處今天表示，南方澳跨港大橋重建工程於109年7月16日開工，預定今年9月完工。

遶境 港大 宜蘭

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