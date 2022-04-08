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本土確診個案暴增 花蓮慈院視訊門診成長6倍

中央社 / 花蓮縣8日電

因應本土COVID-19疫情增多，花蓮慈濟醫院今天指出，近日電話詢問視訊門診數量增多，選擇視訊門診者比疫情爆發前增加約6倍，院方提供23個醫療科別線上提供看診。

花蓮慈濟醫院發布新聞稿指出，清明連假過後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸升溫，花蓮慈院暫停醫師至外地看診服務，配合衛福部、花蓮衛生局防疫政策持續以視訊門診服務，減少病人移動及接觸的風險。

花蓮慈濟醫院指出，先前疫情平穩時，視訊門診1天只有零星2、3人，清明連假後視訊門診數量增加，1天約16人，還有不少詢問電話。

院方盤點，共有感染內科、皮膚科、胸腔內科、心臟胸腔外科、心臟內科、風濕免疫科、腎臟內科、小兒科、耳鼻喉科、骨科、麻醉疼痛科、神經外科、神經內科、高齡整合照護科、職業醫學科、整形暨重建外科、大腸直腸外科、泌尿科、眼科、家醫科、身心醫學科、肝膽腸胃科、中醫科等23個科別，共118名醫師提供視訊門診服務。

花蓮慈濟醫院指出，民眾只要透過網路掛號或撥打專線（03）8574885 至「轉診遠距中心」預約，用手機上網就可看診，領藥可至醫院，或由醫師開立批價單、處方箋至附近超商付款、鄰近藥局拿藥。

花蓮 疫情 慈濟

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