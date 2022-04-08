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比鬼頭刀先到 新港漁港小黃鰭鮪魚爆量

中央社 / 台東縣8日電
台東縣成功鎮新港漁港近日「黃鰭鮪魚」大出，漁民每日平均捕獲4、500尾進港拍賣，吸引不少民眾訂購嘗鮮。記者尤聰光／攝影
台東縣成功鎮新港漁港近日「黃鰭鮪魚」大出，漁民每日平均捕獲4、500尾進港拍賣，吸引不少民眾訂購嘗鮮。記者尤聰光／攝影

台東新港漁港小型黃鰭鮪魚今年爆量，漁獲量是去年的2倍多，6日單日逾1萬3000公斤，創下近年紀錄。專家表示，因為鬼頭刀尚未出現，漁民抓到的都是小型黃鰭鮪魚。

「大出、大出」在台東縣成功鎮新港漁港殺魚的「阿琴」告訴中央社記者，今年的串仔魚（小型黃鰭鮪魚）比往年多，且多出很多，民眾嘗鮮正是時候。

新區漁會漁市主任陳錦泰接受中央社記者電話訪問表示，新港漁船從1月初至今就捕獲約200噸的小型黃鰭鮪魚，是往年同時期的2倍多，尤其是6日就有1萬3800公斤，創了近年單日量最多的紀錄，昨天也有9000餘公斤。

新港區漁會總幹事陳俊銘說，往年串仔魚產季應該3月結束，但今年可能受環境影響，產季稍有延後，至今都還能捕獲大量小型黃鰭鮪魚，從這個月1日至7日，捕獲共27噸，和往年同期8噸相比，增加3倍。

他說，量多價錢也不錯，黃鰭鮪魚分3等級，目前捕獲都為串仔（第3等），每日平均400、500尾進港拍賣，且價格親民，每公斤落在95元至100元左右，第1等級30公斤以上，價格落在200至300元以上。

農委會水試所東部海洋生物研究中心副研究員江偉全接受中央社記者電話訪問表示，這季節是黃鰭鮪魚和鬼頭刀的季節，因為今年至今鬼頭刀還沒出現，所以漁民先抓鮪魚，因此量就比往年多。

商販表示，因疫情關係，港區拍賣場目前是有管制人員進出，很多客人都是直接打電話來下訂後，直接冷凍或冷藏宅配寄出，最快1天就能到貨，一樣吃到新鮮的黃鰭鮪魚。

張姓漁民表示，黃鰭鮪魚是做生魚片最好的魚種之一，也能煎、炸、烤，甚至料理成薑絲蔥湯，湯頭保證鮮甜美味，可以說能一魚多吃的好魚，買整尾非常划算。

新港區漁會總幹事陳俊銘說，往年黃鰭鮪魚產季應該3月結束，但今年可能受環境影響，產季稍有延後，至今都還能捕獲大量黃鰭鮪魚。記者尤聰光／攝影
新港區漁會總幹事陳俊銘說，往年黃鰭鮪魚產季應該3月結束，但今年可能受環境影響，產季稍有延後，至今都還能捕獲大量黃鰭鮪魚。記者尤聰光／攝影

漁民 台東 疫情

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