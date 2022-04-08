千坪農地設42座墓法拍1500萬 農「墓」用地期待有緣人

法務部行政執行署花蓮分署將於12日舉行聯合法拍會，拍賣標的包括土地、中古車、股票等，其中位於吉安鄉2筆合計1680坪農牧用地，雖是私人土地，卻有42座墓基在其上，花蓮分署表示，物件確實較特殊，期待有緣人投標。

這兩筆將法拍的土地，位於吉安鄉草芬段492及493地號，面積分別約1067坪及613坪，雖是私人所有，可能因早年未禁止私人土地設墳，加上毗鄰永興村公墓，經花蓮分署清點，現況約有42座墓基。

據了解，兩筆土地原持有人過世，由45歲劉姓男子繼承，但他滯納遺產稅及健保、交通違規罰款共約226萬元，土地遭查封拍賣。

花蓮分署表示，兩筆土地因為都設定抵押權，因此一併拍賣，參考估價師報告後訂出拍賣底價為930萬元及530萬元，略低於行情價。去年也曾拍賣類似物件，最後因為墓主子孫說「長輩托夢不想搬家」來買，這次也是期待有緣人。

除了兩塊土地，這次拍賣標的還包括3輛中古車，12日上午10時在台東縣稅務局後方停車場拍賣2002年分馬自達休旅車、2010年份三陽小貨車，12日上午10時30分在花蓮縣警察局違規車輛保管場（花蓮市民權八街27號）拍賣2004年分TOYOTA轎車一台。

當天下午3時於花蓮分署拍賣陽信商業銀行股票162股，2點30分至3時30分變賣中古腳踏車、手作原木傢俱、珠寶展示桌、手機配件、玩具、二手微波爐、花器等，有興趣的民眾可先上拍賣網站查詢。

此外，防疫考量，參與不動產投標的民眾可利用「通訊投標」的方式，到場參與法拍的民眾務必全程佩戴口罩、測量體溫。