快訊

紙容器年逾10萬噸黑數流市面 卻砍補助懲罰合法業者？

韓海洋警察廳直升機赴台灣 返回時墜馬羅島外海2死1失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

千坪農地設42座墓法拍1500萬 農「墓」用地期待有緣人

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
法務部行政執行署花蓮分署將於12日拍賣吉安鄉的兩筆土地，因毗鄰公墓，土地上現有42座墓基。圖／花蓮分署提供
法務部行政執行署花蓮分署將於12日拍賣吉安鄉的兩筆土地，因毗鄰公墓，土地上現有42座墓基。圖／花蓮分署提供

法務部行政執行署花蓮分署將於12日舉行聯合法拍會，拍賣標的包括土地、中古車、股票等，其中位於吉安鄉2筆合計1680坪農牧用地，雖是私人土地，卻有42座墓基在其上，花蓮分署表示，物件確實較特殊，期待有緣人投標。

這兩筆將法拍的土地，位於吉安鄉草芬段492及493地號，面積分別約1067坪及613坪，雖是私人所有，可能因早年未禁止私人土地設墳，加上毗鄰永興村公墓，經花蓮分署清點，現況約有42座墓基。

據了解，兩筆土地原持有人過世，由45歲劉姓男子繼承，但他滯納遺產稅及健保、交通違規罰款共約226萬元，土地遭查封拍賣。

花蓮分署表示，兩筆土地因為都設定抵押權，因此一併拍賣，參考估價師報告後訂出拍賣底價為930萬元及530萬元，略低於行情價。去年也曾拍賣類似物件，最後因為墓主子孫說「長輩托夢不想搬家」來買，這次也是期待有緣人。

除了兩塊土地，這次拍賣標的還包括3輛中古車，12日上午10時在台東縣稅務局後方停車場拍賣2002年分馬自達休旅車、2010年份三陽小貨車，12日上午10時30分在花蓮縣警察局違規車輛保管場（花蓮市民權八街27號）拍賣2004年分TOYOTA轎車一台。

當天下午3時於花蓮分署拍賣陽信商業銀行股票162股，2點30分至3時30分變賣中古腳踏車、手作原木傢俱、珠寶展示桌、手機配件、玩具、二手微波爐、花器等，有興趣的民眾可先上拍賣網站查詢

此外，防疫考量，參與不動產投標的民眾可利用「通訊投標」的方式，到場參與法拍的民眾務必全程佩戴口罩、測量體溫。

花蓮 法拍 中古車

延伸閱讀

台東挖黃金寶藏？老翁：完成先父遺願 部落強調溝通

不限年齡！葉石濤短篇小說文學獎徵文起跑 首獎30萬元

長虹豐匯大樓30億售出

炒房天價罰款5000萬 賴正鎰：營建業無法接受「背黑鍋」

相關新聞

千坪農地設42座墓法拍1500萬 農「墓」用地期待有緣人

法務部行政執行署花蓮分署將於12日舉行聯合法拍會，拍賣標的包括土地、中古車、股票等，其中位於吉安鄉2筆合計1680坪農牧...

台東挖黃金寶藏？老翁：完成先父遺願 部落強調溝通

嘉義安姓老翁為完成父親遺願，昨天僱工以怪手等機具，在台東知本、多年前捷地爾公司開發區域挖「寶藏」，部落居民到場抗議傳統領...

比鬼頭刀先到 新港漁港小黃鰭鮪魚爆量

台東新港漁港小型黃鰭鮪魚今年爆量，漁獲量是去年的2倍多，6日單日逾1萬3000公斤，創下近年紀錄。專家表示，因為鬼頭刀尚...

城博會是否延辦下午宣布 林右昌：已到與病毒共存階段

基隆市確診個案前天增26例，昨天新增41例，疫情不斷升溫，對於4月22日的國家級高度舉辦的城市博覽會是否延辦？市長林右昌...

在地心產業／傳產二代創新 大理石蛻變文青用品

花蓮盛產大理石，8年前接下上一代大理石工廠的曾建璋，發現台灣少有人使用本地石材，他自創品牌「奇鈺家居」，將笨重的大理石打...

宜蘭好羹徵選 5類小吃尬滋味

宜蘭多雨濕冷，一碗濃稠、溫熱的羹湯能驅除寒氣且有飽足感，是在地特色小吃。縣內超過100家羹店隨處可見，魚酥羹、西魯肉等口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。