城博會是否延辦下午宣布 林右昌：已到與病毒共存階段

基隆市確診個案前天增26例，昨天新增41例，疫情不斷升溫，對於4月22日的國家級高度舉辦的城市博覽會是否延辦？市長林右昌今天說，今天下午會宣布最後決定，並指出「已經到了與病毒共存的階段」。

市長林右昌說，疫情發展到現在，台灣整個防疫的工作已經到下一個階段，大家疫苗多已打到第三劑，CDC也呼籲大家多打加強劑，「已經到了與病毒共存的階段」。

林右昌表示，這次疫情輕症和沒有症狀的確診者占了絕大多數，占了近99%比例，的確到了下一個階段的時刻，最近確診案例比較多，新的防疫揩引正在等待中央的指示。