聽新聞
test
0:00 / 0:00
城博會是否延辦下午宣布 林右昌：已到與病毒共存階段
基隆市確診個案前天增26例，昨天新增41例，疫情不斷升溫，對於4月22日的國家級高度舉辦的城市博覽會是否延辦？市長林右昌今天說，今天下午會宣布最後決定，並指出「已經到了與病毒共存的階段」。
市長林右昌說，疫情發展到現在，台灣整個防疫的工作已經到下一個階段，大家疫苗多已打到第三劑，CDC也呼籲大家多打加強劑，「已經到了與病毒共存的階段」。
林右昌表示，這次疫情輕症和沒有症狀的確診者占了絕大多數，占了近99%比例，的確到了下一個階段的時刻，最近確診案例比較多，新的防疫揩引正在等待中央的指示。
對於確診個案不斷增加，4月22日要開辦的國家級的城市博覽會，林右昌說，今天會進行最後的討論，如果有確定結果會在下午3點的城市博覽會宣布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言