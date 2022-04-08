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城博會是否延辦下午宣布 林右昌：已到與病毒共存階段

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
城博會是否延辦下午宣布，林右昌：已到與病毒共存階段。記者游明煌／攝影
城博會是否延辦下午宣布，林右昌：已到與病毒共存階段。記者游明煌／攝影

基隆市確診個案前天增26例，昨天新增41例，疫情不斷升溫，對於4月22日的國家級高度舉辦的城市博覽會是否延辦？市長林右昌今天說，今天下午會宣布最後決定，並指出「已經到了與病毒共存的階段」。

市長林右昌說，疫情發展到現在，台灣整個防疫的工作已經到下一個階段，大家疫苗多已打到第三劑，CDC也呼籲大家多打加強劑，「已經到了與病毒共存的階段」。

林右昌表示，這次疫情輕症和沒有症狀的確診者占了絕大多數，占了近99%比例，的確到了下一個階段的時刻，最近確診案例比較多，新的防疫揩引正在等待中央的指示。

對於確診個案不斷增加，4月22日要開辦的國家級的城市博覽會，林右昌說，今天會進行最後的討論，如果有確定結果會在下午3點的城市博覽會宣布。

城博會是否延辦下午宣布，林右昌：已到與病毒共存階段。記者游明煌／攝影
城博會是否延辦下午宣布，林右昌：已到與病毒共存階段。記者游明煌／攝影

林右昌 疫情 疫苗

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