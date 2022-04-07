「宜蘭好羹」徵選活動開跑 林姿妙邀民眾行銷宜蘭味

宜蘭多雨濕冷，一碗濃稠、溫熱的羹湯能驅除寒氣且有飽足感，是在地特色小吃。縣內超過100家羹店隨處可見，魚酥羹、西魯肉等口味多元。縣府舉辦「宜蘭羹好～宜蘭更好」宜蘭好羹徵選活動今天起跑，以5大分類廣邀店家參與，再由民眾票選、美食專家評比，預計6月20日前揭曉結果，屆時將以美食嘉年華市集呈現「宜蘭好羹」。

縣府工旅處前年舉辦「好食好物」活動，票選各式宜蘭味與店家，去年疫情影響未辦，今年首度以「羹」為主角。宜蘭好羹徵選活動分為5類，肉羹、米粉羹、麵線羹、綜合羹，以及包含魷魚、魚酥、土魠魚、魩仔魚等海產的海鮮羹。

「宜蘭好羹」評選分為三階段，今起至4月30日為報名店家的資格審查，第二階段5月1日至30日由民眾網路票選，占比40%，最後階段6月1日到10日是專家實吃評選。

縣長林姿妙表示，溼冷是宜蘭特色，民以食為天，宜蘭水質好，所做羹湯更是宜蘭縣的特色；感謝疫情期間各界打拚、度過難關，縣府透過行銷宜蘭好羹，希望帶動觀光商機，與大家一起繁榮商業城，拚出宜蘭的好生活。