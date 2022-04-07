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阿根廷籍音樂家明馬丁歸化台灣 大讚最棒40歲生日禮物
宜蘭新住民、阿根廷籍音樂家明馬丁（Martin Musaubach），榮獲第8屆金音創作獎的最佳爵士專輯獎、最佳樂手獎，作品曾入圍第28屆金曲獎等獎項。他長期投身流行音樂產業，今年獲准以高級專業人才，在免喪失原有國籍下，歸化我國，一圓成為台灣人的夢想。下個月即將迎來40歲生日，他直呼畢生難忘，是「最棒的生日禮物」。
移民署宜蘭縣服務站主任簡玉屏、頭城鎮代理鎮長蔡文益等人，今天前往明馬丁住處，分別頒發定居證與身分證，恭賀他以音樂文化的卓越貢獻，成為台灣的一份子。他在場示範阿根廷家鄉馬黛茶的沖泡方式，並演奏音樂創作，與眾人分享喜悅。
深愛台灣土地的明馬丁感謝台灣，讓他盡情從事熱愛的音樂工作，更在取得定居、成為台灣人的過程，感受到許多人的關心與協助，也讓夫妻倆的人生變得更精采。
明馬丁來自阿根廷布宜諾斯艾利斯省的拉普拉塔，從小熱愛音樂，長大後隨樂團赴大陸北京、上海等地巡迴演出。他2011年因緣際會在北京認識台灣知名音樂人涂惠源後，2011年來台發展，女友明蓮花愛相隨，2人在台完成終身大事，目前育有一個4歲兒子。
他2014年創立「三六九零音樂有限公司」，來台迄今超過10年，以作曲家、編曲家、鋼琴家、樂手、製作人等多重身分，在台灣樂壇闖出名聲，曾與曹格、王若琳、Matzka、家家、阿爆等知名歌手合作過。
宜蘭縣服務站主任簡玉屏表示，恭喜明馬丁順利歸化取得我國身分證，未來能繼續將音樂藝術文化奉獻台灣，培育更多藝術人才。另外，政府針對外國特定專業人才來台、留台的政策放寬，希望讓外國專業優秀人才到台灣且留得長久。
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