幼年清寒考100分被懷疑作弊 童秉事業有成關懷弱勢學童
基隆市為愛傳承關懷協會理事長童秉浤等人，捐贈近4千冊進口英文書籍給市府，協助推動國中小學雙語教育。童秉浤特別關懷弱勢孩童，原因是他年幼時家庭貧困，加上種種原因，國中畢業就去當學徒。回首人生，他希望能幫助和他早年類似處境的學生，把握學習時光，讓人生有更多機會。
基市府幾年前比照雙北在小一推動雙語教育，後來又成立3所雙語國中銜接。基隆市為愛傳承關懷協會和國際扶輪社、獅子會等社團，去年底捐贈3905冊進口英文書籍供各國中、小學運用，希望更多孩子養成自主閱讀好習慣，增進英文能力，在未來雙語新時代能有更好的表現。
過了耳順之年，童秉浤維持事業之餘，投入更多心力在慈善工作。5年前擔任扶輪社長帶頭做公益，卸任後成立為愛傳承關懷協會，與志同道合的朋友、志工繼續助人。協會曾開辦單親媽媽免費彩妝教學班，也曾寒冬送暖幫助獨居老人，並發獎助學金鼓勵清寒學生向學。
童秉浤說，他是窮苦家庭出身，小時候住南榮路，小學四年級就要到工地搬磚塊，幫忙賺錢貼補家用。早年社會資源比較少，學校可能沒有開輔導課，就算有，他也沒錢參加，寒暑假補習課也一樣，造成他的學業成績落後很多。
童秉浤回憶，因為功課不好，所以老師可能會先入為主，用歧視的眼光看待他。令他記憶最深的是有一次考試，他的自然科考100分，老師竟說他作弊，當下內心很受傷，從此在學業上面自我放棄。
國中畢業後，他到台北當水電工學徒，從學徒到出師，最後創業。童秉浤說，現在不敢說事業有成，但至少還有能力可以幫忙做點事。想到以前小時候的境遇，現在希望能夠盡量去做能做的事。
童秉浤認為，小孩子沒有辦法選擇要出生在什麼樣的家庭，所以說小孩子很無辜。弱勢學童更需要有能力的社會人士幫忙，這是他成長的親身感受，現在做公益的重心，幾乎放在協助貧困、弱勢的學童身上。
基隆市為愛傳承關懷協會現在有50名會員，會員多是喜歡做公益的婆婆媽媽，阿伯阿姆。童秉浤說，會員當然會繳會員費支持，其他的就由他尋找顧問幫忙。協會取名「為愛傳承」，就是希望認同的人一起努力，把愛傳承下去。
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