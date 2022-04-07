基市今18處地點消毒 包括街道和指定幼兒園、藥局

基隆市環保局今早表示，依據疫情指揮中心提供的資料，今天上午出動2組人力，下午出動1組人力，前往多處街道、市場和指定幼兒園、藥局、物流廠區執行消毒作業。

環保局兩組清潔隊員上午9點起分別展開清潔作業，地點如下：

1.信義區道生幼兒園周邊

2.仁愛區愛四路雙向全線

3.中山區中華路1-39號雙向周邊沿線

4.中山區西定路225-313號雙向周邊沿線

5.仁愛區愛三路雙向全線

6.信義區東信路50-170號雙向周邊沿線

7.暖暖區源遠路277-343雙向沿線

8.暖暖區源遠路152巷59弄45-65號沿線

9.暖暖區嘉里大榮物流基隆營業所周邊

10.中正區禾新藥局周邊沿線

11.中正區中正路706-822號雙向周邊沿線

12.中正區豐稔街112-132號雙向周邊沿線

下午1點30分起消毒地點：

1.七堵區百福市場周邊雙向沿線

2.七堵區福五街4-60號雙向周邊沿線

3.七堵區南興市場周邊雙向沿線

4.仁愛區仁一路257-291號沿線

5.信義區信一路130-150號周邊沿線

6.信義區信義市場周邊雙向沿線